Mit Chlorophyll gegen Knoblauchgeruch – die Idee von Jan Plewinski (l.) und Roman Will kann die Jury überzeugen. (Papa Türk)

Ende 2011 kam den beiden heute 28-Jährigen die Idee zu Papa Türk, knapp zwei Jahre später kam der Knoblauchkiller auf den Markt. Angereichert mit viel Chlorophyll kann er unangenehmen Mundgeruch innerhalb einer Stunde neutralisieren. Zunächst gab es ihn nur in sechs ausgewählten Bremer Dönerbuden, heute findet man die giftgrüne Brause in vielen Kiosken, Edekas und Rewes in der Region.

„In Bremen und umzu haben wir schon einige Erfolge gefeiert“, sagt Will. „Im Jahr 2015 haben wir 260 000 Euro Umsatz gemacht.“ Jetzt wollen sie Papa Türk überregional bekannt machen. Dafür fehlt es den beiden Jungunternehmern aber nicht nur an Geld, sondern auch an einem strategischen Partner. In der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“, in der sie Papa Türk vorstellten, hofften sie auf beides. In dem Format können Neugründer ihre Ideen einer Unternehmer-Jury präsentieren. Erscheint der das Konzept vielversprechend, liefert sie Kapital und Kontakte. 400 000 Euro für 25 Prozent ihrer Anteile verlangen Will und Plewinski von den Löwen.

TV-Macher fragen Bremer an

„Wir sind gar nicht selbst darauf gekommen, uns zu bewerben“, sagt Will. „Die Macher hatten uns für die ersten beiden Staffeln von sich aus angefragt. Aber es hat zeitlich nie gepasst.“ Auch die Jurybesetzung habe ihnen erst jetzt zugesagt. Mit Ralf Dümmel, der die Hamburger Firma DS Produkte leitet, ist seit der dritten Staffel erstmals ein Handelsunternehmer Teil des Löwen-Teams. „Ralf Dümmel ist natürlich sehr gut vernetzt und bringt viel Erfahrung mit“, sagt Will. Es sei schwer auf einem Massenmarkt wie dem Getränkemarkt Fuß zu fassen. „Ein Investor mit entsprechenden Kontakten wäre uns eine große Hilfe.“

Auch andere Dinge hatten die Papa-Türk-Gründer im Vorhinein beschäftigt. „Man weiß ja nie, wie man in so einer Sendung wegkommt. Wir wollten deshalb erst mal gucken, wie die Show angenommen wird und wie sie die Kandidaten darstellt“, sagt Will. Zwei Staffeln lang beobachteten sie das Format, dann bewarben sie sich ganz normal selbst. „Darauf, dass der Sender noch ein drittes Mal auf uns zukommt, wollten wir nicht warten.“

Start-up-Investor zeigt sich begeistert

In der Sendung muss Papa Türk dann als erstes den Geruchstest bestehen. Beide Gründer hatten vor der Sendung einen Döner mit viel Knoblauchsauce gegessen, doch nur Plewinski hatte dazu Papa Türk getrunken. Unternehmer Dümmel opfert sich als Tester und lässt sich von beiden ins Gesicht hauchen. Und er stellt fest: das Chlorophyll – 50 Milligramm sind es in einer 330-Milliliter-Flasche – wirkt tatsächlich. „Ein Riesenunterschied“, urteilt Dümmel verblüfft.

Auch der Start-up-Investor Frank Thelen zeigt sich beeindruckt. Als „einen der intelligentesten Ansätze, die ich je gesehen habe“ bezeichnet er den Einfall, ein „Getränk zum Döner“ zu erfinden. Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer will wissen, wie Papa Türk im Vergleich zu den üblichen Hausmitteln gegen Mundgeruch abschneidet. Plewinski erklärt: „Kaugummis oder Pfefferminzbonbons parfümieren nur.“ Für kurze Zeit können sie zwar Abhilfe schaffen, den Geruch selbst bekämpfen sie aber nicht. Auch andere Hausmittelchen – Weißbrot, Milch oder Petersilie – hätten bei einem Halimeter-Test 30 bis 40 Prozent schlechter abgeschnitten als Papa Türk.

Anfangs eher ein Zweckgetränk

Auch in zwei weiteren Geschmacksrichtungen gibt es die Brause inzwischen: Als Papa Cola, die dem Geschmack von Cola-Wassereis nachempfunden ist, und als Papa Shisha. „Papa Shisha ist definitiv unser verrücktestes Getränk“, sagt Will. Es schmeckt nach dem Wasserpfeifentabak Doppelapfel, Raucharoma inklusive.

Anfangs sei Papa Türk eher ein Zweckgetränk gewesen. „Inzwischen sind wir auch geschmacklich da, wo wir immer hinwollten“, sagt Will. Für die Sendung haben sie die Rezeptur ihres Originals noch einmal überarbeitet. Weniger teelastig, fruchtiger und geschmacksintensiver sei Papa Türk jetzt. „Wie ein alkoholfreier Mojito.“

Der Jury schmeckt’s: Als außergewöhnlich bezeichnet Teleshopping-Unternehmerin Judith Williams Papa Shisha, Dümmel lobt den Geschmack des Originals. Am Ende ist wie erhofft er es, der den Bremer Unternehmern ein Angebot macht. Für 30 Prozent der Anteile sei er bereit, einzusteigen. Plewinski und Will müssen da nicht lange überlegen: „Das Gegenangebot war absolut fair.“ Mit Dümmels Investition soll das Bremer Kultgetränk nun deutschlandweit bekannt werden. „Wenn man zum Döner irgendwann nicht mehr Ayran, sondern Papa Türk trinkt, haben wir unsere Mission erfüllt“, sagt Will.

Kandidat aus Ganderkesee überzeugt nicht

Auch ein Kandidat aus Ganderkesee wollte am Dienstagabend kulinarisch überzeugen. Marvin Kruse präsentierte Brad Brat, eine 750 Gramm schwere Bratwurst, die in Scheiben geschnitten und angebraten werden kann. Auch als Burgerbelag sei sie deshalb ideal, so Kruse. Geschmacklich kann er die Jury überzeugen, doch am Ende scheitert es an der in ihren Augen zu niedrigen Marge. Die Produktionskosten seien für den Verkaufspreis zu hoch. Etwas an seinem Produkt verändern will Kruse deshalb aber nicht: „Wenn ich die Produktionskosten reduziere, spare ich an der Qualität – dazu bin ich nicht bereit.“ Er glaubt, dass der Gewinn auf lange Sicht trotzdem stimmen wird. In vielen norddeutschen Supermärkten ist Brad Brat schon erhältlich, jetzt will Kruse den gesamtdeutschen Markt erobern.

Schon vor zwei Wochen hatte ein Bremer Gründer-Duo bei den Löwen vorgesprochen: Sohrab Mohammad und Torben Buttjer hatten ihr Start-up Reishunger vorgestellt. Die Investoren konnten sie nicht überzeugen, dafür offenbar viele Fernsehzuschauer. Mohammad berichtet: „In den 24 Stunden nach der Sendung sind so viele Bestellungen eingegangen wie sonst in zwei Monaten.“