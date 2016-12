Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Feuerwehr Bremen rettet "Socke" Katze aus misslicher Lage befreit

Glück im Unglück hatte am Montagmittag die kleine Jungkatze "Socke" in Aumund-Hammersbeck. Das in einem Fenster eingeklemmte Tier wurde von der Bremer Feuerwehr befreit.