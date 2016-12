Hinweise auf Paralleljustiz in Bremen sieht auch Janhenning Kuhn. (Christina Kuhaupt)

Der Prozess zur Massenprügelei in der Notaufnahme der Klinik Links der Weser endete am Mittwoch mit einer Verständigung. Ist Bremens Justiz wieder einmal vor den Miris in die Knie gegangen?

Janhenning Kuhn: Mit Sicherheit nicht. Schon bei der Auswahl der Sitzungsvertreter haben wir ganz bewusst zwei Sitzungsvertreter in diesen Prozess gegeben, einen Oberstaatsanwalt und einen Staatsanwalt. Das passiert ganz selten und ist ein ganz klares Zeichen. Immer dann, wenn das Verfahren umfangreich ist. Oder aber, wenn wir Schwierigkeiten erwarten.

Also haben Sie nicht mit einem einfachen und kurzen Verfahren gerechnet?

Nein, wir haben uns hier auf einen sehr schwierigen und möglicherweise auch sehr konfliktreichen Prozess vorbereitet. Dafür waren wir gewappnet. Vor diesem Hintergrund sind wir von Anfang an ziemlich wehrhaft in diesen Prozess eingestiegen. Als Staatsanwaltschaft positionieren wir uns klar im Ermittlungsverfahren und auch in den Haftfragen, und wir versuchen in keiner Weise, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Der Vorwurf, wir wollten diese Verständigung, um den Prozess abzukürzen, ist deshalb mitnichten richtig.

Aber wenn man das Ergebnis betrachtet: Bewährungsstrafen für drei von vier Angeklagten. Obwohl drei von ihnen die gefährliche Körperverletzung während einer bereits laufenden Bewährung begingen …

Wir müssen immer die jeweilige prozessuale Situation vor Augen haben. Das heißt, die Frage, ob wir im konkreten Fall den Tatnachweis führen können. Für uns, die wir professionell tagtäglich damit zu tun haben, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir ein Ermittlungsverfahren in Gang setzen, bei dem wir der Auffassung sind, dass es relativ sicher zu einer Verurteilung führen könnte, und dann müssen wir plötzlich feststellen, dass sich die Situation in der Hauptverhandlung anders darstellt, weil uns die Beweise wegbrechen. Wie alle Beteiligten muss auch die Staatsanwaltschaft in jeder Verfahrenssituation immer wieder bewerten: Wo stehen wir eigentlich?

Deshalb jetzt die Verständigung? Retten, was noch zu retten ist?

Wir hatten die konkrete Situation, dass wir zwar nachweisen konnten, dass massiv geprügelt wurde. Aber wir konnten die einzelnen Tatbeiträge und die Tatzuordnung nicht sicher führen, jedenfalls nicht mit unbeteiligten Zeugen. Da hatten wir nur die geschädigten Zeugen, die dann aber im Laufe des Prozesses von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machten. Das hat natürlich zu einer anderen prozessualen Bewertung geführt. Und auch zu der Situation, dass am Ende eines langen Prozesses vielleicht auch Freisprüche gestanden hätten.

Also eine Abwägung: Was können wir unter den gegebenen Umständen noch erreichen?

Genau.

Was versteht man unter Verständigung?

Die Verständigung, umgangssprachlich ja gerne auch als „Deal“ bezeichnet, ist eine vom Gesetzgeber vorgesehene strafprozessuale Möglichkeit, sich unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen über die Rechtsfolgen der Tat zu verständigen. Sinn und Zweck der Verständigung ist, wenn alle Beteiligten zustimmen, zu einem einverständlichen Ergebnis zu kommen und zu einem abgekürzten Prozess.

Um langwierige Prozesse mit komplizierter Beweisführung zu vermeiden?

Zum einen. Oder sie haben ein traumatisiertes Opfer, dem sie dadurch eine Zeugenaussage ersparen können. Denn Grundlage einer solchen Verständigung soll laut Gesetz immer ein Geständnis sein.

Dafür schluckt die Staatsanwaltschaft dann auch die eine oder andere Kröte?

Sicherlich gibt es beim Abwägungsprozess nicht immer nur Sieger. Und sicherlich muss man auch mal Abstriche machen. Nehmen wir das Verfahren, das Sie angesprochen haben: Wir sind mit dem Ergebnis der Wirklichkeit und der Wahrheit schon sehr nahe gekommen. Und das sollte ja Ziel eines solchen Strafprozesses sein. Wenn wir das Verfahren lange und streitig durchgeführt hätten und uns die Beweise weggebrochen und die Angeklagten freigesprochen worden wären, dann wäre nach unserer festen Überzeugung die Wirklichkeit schon ein wenig auf den Kopf gestellt worden. Vor diesem Hintergrund sind wir zutiefst überzeugt, dass das Ergebnis in der Sache richtig und gut ist.

Es hätte also durchaus auch Freisprüche geben können?

Eines muss man ganz deutlich sehen: Wenn sie keine Beweismittel mehr haben, die Ihnen die konkrete Zuordnung der Straftaten ermöglichen, und diejenigen, die was dazu sagen können, sind anders als im Ermittlungsverfahren nicht mehr bereit, auszusagen, dann könnte das Ergebnis in der Tat so aussehen.

Man hat den Eindruck, dass das eigentliche Geschehen abseits des Gerichtssaales stattgefunden hat. Die Absprache der Familienältesten, die dies ja sogar mit einer Erklärung dokumentiert haben.

Dem muss ich ganz entschieden entgegentreten. Was auch immer das gewesen sein mag, was da von den Ältesten beigebracht worden ist, war für die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht ausschlaggebend, um in die Verständigung einzuwilligen. Wir haben vielmehr nach jedem Verhandlungstag die prozessuale Situation bewertet. Wo stehen wir? Welche Möglichkeiten haben wir? Was könnte geschehen? Letzten Endes, hat dieses …, sagen wir Agreement zwischen den Familienältesten …

Dieses „groteske Schauspiel“, wenn ich mal Ihren Kollegen aus der Verhandlung zitieren darf …

… in keiner Weise für uns den Ausschlag gegeben. Da kann ich den Worten des Vorsitzenden Richters nur beipflichten: Die friedensstiftende Funktion ist allein Sache des Gerichtes und des Staates. Allem anderen müssen wir mit Nachhaltigkeit und Wehrhaftigkeit entgegentreten. Und das machen wir auch. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir immer die jeweiligen prozessualen Situationen beurteilen müssen. Denn wir müssen den Nachweis der Tat erbringen. Und zwar so, dass die Richter am Ende überzeugt sind.

Aber wird der Justiz durch die Absprache der Ältesten nicht das Heft des Handelns aus der Hand genommen? Denn die haben sich doch darauf verständigt, dass auch die Opfer vor Gericht nicht aussagen.

Wir lassen uns das Heft des Handelns unter keinen Umständen aus der Hand nehmen. Aber wir haben die prozessualen Rechte von Angeklagten und Zeugen in jedem Stadium des Verfahrens zu beachten. Das gilt für jedermann und bezieht sich nicht nur auf die Mitglieder von Familienclans. Denken Sie zum Beispiel an ein Verfahren wegen Vergewaltigung. Sie haben im Ermittlungsverfahren die Aussage einer Ehefrau, die eine üble Vergewaltigung darlegt. Dann macht sie in der Hauptverhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und sie haben keinerlei andere Beweismittel. Dann ist die Situation die, dass wir vielleicht von einer Straftat ausgehen müssen, wir aber gleichwohl nicht zu einer Verurteilung kommen. Das sind die prozessualen Rechte, mit denen wir arbeiten müssen.

Also gibt es keine Paralleljustiz in Bremen, wie ja oft behauptet, sobald es um diesen kurdisch-libanesischen Familienclan geht?

Es gibt sicherlich Hinweise darauf, dass es so etwas gibt. Das ändert aber nichts daran, dass wir als Staatsanwaltschaft alle Möglichkeiten unternehmen müssen, da vorzubeugen und dazwischen zu gehen, wenn wir die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten dazu haben.

Gelingt Ihnen das?

(langes Ausatmen) Ich will es mal so sagen: Wir schaffen es auch nicht, dass in Bremen keine Straftaten begangen werden. Wir werden im Zusammenwirken mit der Polizei nicht nachlassend immer wieder schauen müssen, welche Möglichkeiten wir ganz konkret haben, um unsere Erkenntnisgrundlage zu verbessern und unsere Ermittlungsarbeit in diesem Bereich zu optimieren. Doch hier zu sagen, wir haben das alles im Griff, wäre vermessen. Aber ebenso wenig haben die Miris in Bremen einen Freifahrtschein.

Was tun Sie konkret, um rechtsfreie Räume zu unterbinden?

Dort, wo wir Personen oder Gruppen sehen, die sich quasi über das Recht stellen, seien es Rocker, das Rotlichtmilieu, oder wer auch immer, nehmen wir uns dieser Personengruppe durch eine priorisierte Bearbeitung und Schaffung von Sonderzuständigkeiten an. Das ist die klare Marschroute, die wir schon seit Jahren verfolgen.

Das Gespräch führte Ralf Michel.

Zur Person:

Janhenning Kuhn leitet seit 2012 die Bremer Staatsanwaltschaft. Der 55-jährige Oberstaatsanwalt ist gebürtiger Niedersachse und war vor der Übernahme der Behördenleitung in Bremen 22 Jahre lang bei der Staatsanwaltschaft Hamburg tätig, zuletzt als deren stellvertretender Leiter.