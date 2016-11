Ein Parkhaus unter dem Wall wird es nicht geben. (dpa)

Es war eine Idee, die Bremer Innenstadt in Schwung zu bringen, sie ist gescheitert: Kein Parken unter dem Wall, um den Kern der Altstadt vom Autoverkehr zu entlasten. Das Projekt wäre mit einem zu großen Aufwand verbunden. Zu diesem Schluss sind Gutachter gekommen, die mit einer Machbarkeitsstudie betraut waren.

Am Dienstag ist das Ergebnis bekanntgemacht worden: „Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich eine Tiefgarage an dieser Stelle nicht so errichten ließe, dass ausreichend Stellplätze entstünden und das Vorhaben finanziell vertretbar wäre“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Handelskammer und dem Bauindustrieverband.