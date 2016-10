Was tun nach der Schule? Studium oder doch lieber eine Ausbildung? Die Möglichkeiten sind vielfältig, sagen Experten aus Bremen. (dpa)

„Was wird bloß aus meinem Kind, wenn es das Abitur nicht schafft?“ Diesen Gedanken kennen viele Eltern, die nur das Beste für ihr Kind wollen und damit auch den höchsten Schulabschluss, den es bekommen kann. Denn mit dem Abitur stehen die Chancen auf einen guten Job deutlich besser als mit anderen Abschlusszeugnissen in der Tasche – so die Annahme. Doch stimmt das wirklich?

Regine Geraedts, Arbeitsmarktexpertin bei der Arbeitnehmerkammer Bremen, ist davon nur bedingt überzeugt. Denn mit dem Abi allein würden auch Gymnasiasten und Oberschüler nur als Ungelernte gelten. Erst das Studium, das darauf folgt, oder eine abgeschlossene Berufsausbildung, würden daher den entscheidenden Unterschied machen.

Nicht nur der Schulabschluss zählt

„Wichtig ist also, was man nach dem Schulabschluss macht – das gilt für das Abi, aber genauso auch für die anderen Schulabschlüsse“, stellt sie klar. Denn wer nach der Schule eine Ausbildung oder ein Studium durchzieht, reduziert damit deutlich das Risiko, früher oder später ohne Arbeit dazustehen. Zahlen der Arbeitnehmerkammer zeigen: Ungelernte sind acht Mal häufiger (Arbeitslosenquote 20 Prozent) arbeitslos als Hochschulabsolventen (2,5 Prozent).

Im Vergleich zu den beruflich Qualifizierten (5 Prozent) liegt dieses Risiko für Geringqualifizierte immerhin noch vier Mal höher. „Ob die Jobs allerdings gut bezahlt und mit langfristigen Arbeitsverträgen ausgestattet sind, sagen die Zahlen nicht“, gibt Geraedts zu Bedenken.

Aus ihrer Sicht ist es eine bremische Besonderheit, dass die Ausbildungsplatzsuche ausgerechnet für Schüler mit Haupt- und Realschulabschluss (neu: allgemeinbildender und mittlerer Schulabschluss) eine besondere Hürde darstellt. „Es gibt wenige Ausbildungsplätze und zusammen mit den niedersächsischen Jugendlichen verhältnismäßig viele Bewerber.“ Da sei es erfahrungsgemäß ein Vorteil, wenn Jugendliche ein Abizeugnis vorzuweisen haben. Bestenauslese, nennt sie das.

Viele Abiturienten studieren nach der Lehre

In der Handelskammer Bremen bestätigt Karlheinz Heidemeyer, dass Unternehmen bei der Suche nach guten Auszubildenden besonders gerne auch Abiturienten einstellen. Aus seiner Sicht zeichnet sich aber derzeit ein Umdenken ab: „Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass viele dieser jungen Leute gleich nach der Lehre lieber noch ein Studium draufsetzen anstatt dem Betrieb treu zu bleiben“, so der Geschäftsführer im Bereich Aus- und Weiterbildung. Ein klares Plus für Schüler, die sich mit anderen Schulabschlüssen auf freie Azubi-Stellen bewerben.

Die Sorge der Eltern, ihre Kinder seien ohne Abi chancenlos, kann er aber auch aus weiteren Gründen nicht nachvollziehen. „Mit entsprechendem Willen und Interesse am Beruf kann man in der beruflichen Bildung ohne Weiteres die Karriereleiter erklimmen – das Abitur ist dazu überhaupt nicht notwendig“, so Heidemeyer.

Diese Erfahrung teilt auch Martina Jungclaus von der Handwerkskammer Bremen. Sie ärgert sich darüber, dass vielfach nur das Abitur mit einer anschließenden akademischen Ausbildung als sicherer Garant für eine erfolgreiche Berufslaufbahn gesehen wird. „Das ist ein altes Vorurteil von Eltern und Schülern, die größtenteils gar nicht wissen, welche Qualität und Chancen die duale Ausbildung bietet“, so die Hauptgeschäftsführerin.

Sie sieht es daher als eine wichtige Aufgabe der Kammern an, noch umfassender in der Berufsorientierung über die guten Verdienst- und Karrierechancen, aber auch über die Vielfalt und Innovationskraft der über 130 Ausbildungsberufe zu informieren. Als mögliche Chance der Zukunft für Haupt- und Realschüler gilt das „Berufsabitur“.

Das „Berufsabitur“

Um die Attraktivität der Berufsbildung zu stärken, setzt sich derzeit der Zentralverband des Deutschen Handwerks bei der Kultusministerkonferenz für diesen neuen Bildungsweg ein. Dabei soll der Gesellenabschluss mit dem Erwerb einer allgemeinen Hochschulreife verknüpft werden. „Das würde helfen, mit alten Vorurteilen aufzuräumen“, hofft Jungclaus.

Was viele Schüler vielleicht im Prüfungsstress noch nicht ahnen: In den Unternehmen spielen ungeachtet bestimmter Schulabschlüssen möglicherweise auch weitere Kriterien eine große Rolle bei der Auswahl von Bewerbern. Im Großunternehmen Anheuser-Busch InBev Deutschland legen die Personalverantwortlichen an der Weser beispielsweise viel Wert darauf, dass Bewerber sehr gute Englischkenntnisse mitbringen, berichtet Unternehmenssprecher Oliver Bartelt. Dies sei jedoch leider bei Schulabgängern oft nicht der Fall.

Im kaufmännischen Bereich ist bei der Bier-Brauerei ein Abitur für das duale Studium Voraussetzung. „Im gewerblichen Bereich sieht das anders aus, dort ist für alle Ausbildungsberufe, die wir anbieten, mit Ausnahme des dualen Studiums kein Abitur nötig, sondern es reicht auch ein Haupt- oder Realschulabschluss“, versichert Bartelt.

Ebenfalls Pluspunkte können Jugendliche holen, indem sie bereits Erfahrung durch Praktika, Nebenjobs oder Ehrenämter vorweisen können. Hauptsache sei, dass der Mitarbeiter zum Unternehmen und dessen Kultur passe und die geforderten Qualifikationen mitbringe, betont der Unternehmenssprecher. Ob das der Fall ist, können Bewerber auch über ein Praktikum herausfinden.

Ohne Abitur studieren

Wer im Laufe seines Berufslebens schließlich feststellt, dass er doch noch studieren will, kann das mit mehr oder weniger Umwegen jederzeit in Angriff nehmen. Einerseits kann man sein Abitur oder Fachabitur nachholen. Andererseits ist es mittlerweile in allen deutschen Bundesländern möglich, auch ohne Abitur zu studieren. In Bremen sind beispielsweise Meisterbriefe und ähnlich hochwertige Berufsbildungsabschlüsse der allgemeinen Hochschulreife gleichgestellt.

Einem Studium an den Bremer Hochschulen steht Menschen mit entsprechenden Zeugnissen nichts im Wege. Frauen und Männer mit abgeschlossener Berufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung erhalten einen fachgebundenen Hochschulzugang. Auch ein Probestudium, um zu testen, ob man den Anforderungen gewachsen ist, ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Regine Geraedts aus der Arbeitnehmerkammer sieht die Bildungspolitik in der Pflicht, um die Chancen für Haupt- und Realschüler weiter zu verbessern. Denn häufig erhält sie aus den Unternehmen die Rückmeldung, dass bei Bewerbern Kompetenzen fehlen, die für eine Ausbildung wichtig sind. „Ich würde mir daher wünschen, dass alle Schulabschlüsse, auch die unterhalb des Abiturs in Zukunft deutlich aufgewertet werden“, sagt Geraedts.