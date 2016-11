Die Zeit drängt für die Angeklagte im Betrugsprozess bei der Nordseepflege. (Frank Thomas Koch)

Es könnte eng werden für die 37-jährige Geschäftsfrau aus Bremerhaven. Nicht beim Urteil, das steht fest: Fünf Jahre Gefängnis für 918-fachen Abrechnungsbetrug lautete am Freitag der Richterspruch gegen die Chefin zweier Pflegedienstgesellschaften. Aber bei der Frage, ob die hochschwangere Frau ihr Kind trotzdem in Freiheit zur Welt bringen kann. Ihre Chancen darauf schwinden. Und spätestens Ende der Woche könnten sie endgültig dahin sein.

Wie berichtet, wollte das Landgericht der Angeklagten diese Möglichkeit einräumen und setzte bei der Urteilsverkündung den Untersuchungshaftbefehl gegen sie außer Vollzug. Dies bewahrt die Frau nicht vor ihrer fünfjährigen Haftstrafe, könnte aber – über einen Antrag auf Strafaufschub – für sie noch ein paar gemeinsame Monate mit ihrem Baby in Freiheit bedeuten.

Gericht legte Außervollzugsetzung auf Eis

Dann jedoch tauchte eine ominöse Überweisung auf. 460.000 Euro, übertragen am Tag vor der Urteilsverkündung von Firmenkonten auf ein Privatkonto ihres Lebensgefährten, der ebenfalls als Geschäftsführer für die Pflegegesellschaften tätig war.

Das Gericht legte daraufhin die Außervollzugsetzung des Haftbefehls auf Eis. Zunächst müssten die Hintergründe der Überweisung geklärt werden. Im Raum steht der Verdacht, dass sich die 37-Jährige und ihr Partner mit dem Geld absetzen wollen.

Dies war auch am Montag noch Stand der Dinge. Das Landgericht hüllte sich weitgehend in Schweigen. Es werde eine Anhörung mit allen Beteiligten geben. Anschließend werde die Situation neu bewertet und über die Untersuchungshaft entschieden, hieß es kurz und knapp.

Beteiligung der Angeklagten muss geklärt werden

Die Fragen der Anhörung liegen jedoch auf der Hand: Um was für Geld handelt es sich? Woher kommt es, für welchen Zweck war es bestimmt? Und auch die Frage, warum es ausgerechnet am Tag vor der Urteilsverkündung überwiesen wurde, dürfte eine Rolle spielen.

Klären muss das Gericht zudem, ob es eine unmittelbare Beteiligung der Angeklagten an diesem Geldtransfer gab. Ebenso möglich ist, dass die Aktion allein auf ihren Lebensgefährten zurückgeht. Dies allerdings würde die Frage aufwerfen, wie und warum der Mann noch Zugriff auf Firmenkonten hat. Denn als Geschäftsführer ist er angeblich längst abberufen.

Auch, was nun mit den 460.000 Euro geschieht, könnte entscheidend für die Frage sein, ob der Haftbefehl gegen die Schwangere außer Vollzug gesetzt wird. „Fluchtgefahr“ lautet der Grund für ihre Haft. Wenn das Gericht überzeugt ist, dass diese Gefahr nicht mehr besteht, könnte sie letztlich doch noch auf freien Fuß kommen.

Zeitdruck für die Angeklagte

In jedem Fall aber besteht aus Sicht der 37-Jährigen Zeitdruck. Am Freitag wird das Urteil rechtskräftig. Sitzt sie dann noch in Untersuchungshaft, geht diese automatisch in Strafhaft über – ihre Verurteilung zu fünf Jahren Gefängnis. In diesem Fall würde sie ihr Kind als Gefängnisinsassin bekommen.

Allerdings in keinem Fall hinter Gittern, wie der Leiter der Frauenabteilung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Oslebshausen, Axel Janzen, erläutert. Es gibt zwar einen ärztlichen Dienst, der ständig vor Ort ist, und eine Krankenstation im Bremer Gefängnis, aber auf eine Geburt ist man dort nicht eingerichtet. „Sie bekommt ihr Kind in einem ganz normalen Krankenhaus.“

Ein völlig normaler Vorgang, wie der Abteilungsleiter betont. „Wir haben zwei Ärzte für die Erstversorgung und kleinere Sachen, aber bei frauenärztlichen Sachen gehen wir immer raus.“ Eine Geburt komme nicht besonders häufig vor und sei schon von daher ein besonderer Fall. Doch der würde genauso abgehandelt, wie alle anderen Arztbesuche von Gefangenen außerhalb der JVA.

Mutter kann Kind nicht mit in die JVA nehmen

„Wir passen auf, dass niemand wegläuft oder von Dritten weggebracht wird.“ Soll heißen, die jeweiligen medizinischen Lokalitäten werden vorab überprüft und die Gefangenen werden von Vollzugsbeamten begleitet.

„Und selbstverständlich bleibt sie solange im Krankenhaus, wie es medizinisch angesagt ist – dann sitzen unsere Vollzugsbeamten vor der Tür und passen auf.“ Im Fall einer Geburt sei dies sogar eher unkomplizierter, da nicht davon auszugehen sei, dass eine Hochschwangere aus dem Fenster springt um zu fliehen.

Die Möglichkeit, dass die Mutter ihr Kind nach der Geburt mit in die JVA nimmt, besteht in Bremen nicht, erklärt Janzen. Die sinnvollste Lösung sei sicher, dass das Kind dann bei ihrem Mann oder in ihrer Familie bleibe. Hierzu stehe man dann in Kontakt mit dem Jugendamt.

Offener Vollzug möglich

Ausdrücklich vorgesehen ist in solchen Fällen, zu überprüfen, ob die junge Mutter bei Strafantritt nicht sofort in den offenen Vollzug kommen kann. Das bedeutet, dass sie die Zeit tagsüber außerhalb der Gefängnismauern bei ihrem Kind verbringen darf und erst abends in die JVA zurück muss. Dafür muss die Verurteilte bestimmte Kritierien erfüllen und darf zu keiner Strafe über fünf Jahren Haft verurteilt sein – im Fall der 37-Jährigen wäre es also eine Punktlandung.

Ermittlungen wegen Handy-Aufnahmen Auch dem Bruder der 37-jährigen Angeklagten im Prozess wegen Abrechnungsbetruges droht Ungemach. Wie berichtet, hatte der Mann am vergangenen Donnerstag im Gerichtssaal mit seinem Smartphone verbotenerweise die Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidigung mitgeschnitten. Und nicht nur dies, wie die Überprüfung seines Mobiltelefons inzwischen ergab.

Ermittlungsverfahren gegen den Mann

Auf dem Gerät waren auch Aufnahmen von den ersten beiden Verhandlungstagen sowie Fotos vom Vorsitzenden Richter – aufgenommen in der Kantine des Landgerichtes. „Muss ich mir jetzt Sorgen machen?“, hatte die Staatsanwältin den Mann noch im Gerichtssaal gefragt. Der Gefragte bestritt dies. Er habe die Aufnahmen nur für sich persönlich gemacht.

Aus Neugier oder auch Dummheit? Dem will die Staatsanwaltschaft nun mit Nachdruck nachgehen. Es wird ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann geben, kündigte am Montag der Sprecher der Anklagebehörde, Frank Passade, an. „Wir warten nur noch auf das Sitzungsprotokoll, dann leiten wir das ein.“