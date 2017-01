Durch die Sturmflut an der Nordsee ist die Weser über die Ufer getreten. (Archivbild) (dpa)

Nach ersten Erkenntnissen aus den Lagezentren der Polizei in Niedersachsen und Bremen hat der Sturm in der Nacht keine größeren Schäden verursacht. In den Regionen Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg und Osnabrück verzeichnete die Polizei am Donnerstagmorgen keine besonderen Unfälle oder Sturmschäden. Auch im Harz hat es nach Angaben des Lagezentrums in Göttingen keine Besonderheiten gegeben.

Gegen 2.00 Uhr erreichte die Weser einen Wasserstand von 1,80 Meter über dem mittleren Hochwasser und überflutete die Osterdeichwiesen am Weserstadion. Schäden seien dadurch nicht entstanden, teilte die Polizei in Bremen mit. Auch in Bremerhaven hatte die Polizei bei einem Wasserstand von zwei Metern keine Einsätze wegen des Unwetters. (dpa)