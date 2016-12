Die Kinder im Dom. (Christina Kuhaupt)

Vor bunten Mosaikfenstern und Kerzenschein in der St.-Petri-Kirche erinnerte Pastor Henner Flügger an die Geschichte des Heiligen Nikolaus in der Stadt Mürau, den „vermutlich berühmtesten, beliebtesten Türken auf der ganzen Welt“, so Flügger. In Interaktion mit dem Publikum erzählte Pastor Christian Gotzen schauspielerisch die Geschichte, wie der Heilige Nikolaus an die Türen klopfte, um genügend Geld für den Kauf von Nahrung zu erbitten.

Aus dem neunjährigen Ben im Joda-Pullover, Runa, mit dem grauen Häschen-Aufdruck auf der Brust und Salim im roten Bayern-Trikot, wurden während des Gottesdiensts der Bischof und seine Gehilfen. „Wir wünschen uns, dass die Menschen nicht an den Armen vorbeigehen“, sagte Erstklässler Salim in das Mikrofon. „Wir wollen saubere Luft und dass alle Kriege weltweit aufhören“, las Ben aus dem goldenen Buch auf seinem Schoß vor. „Wenn einer sagt, ich schaffe es nicht allein“, erklingt die nächste Lied-Strophe in Begleitung von Ute Weber an der Orgel.

Zum Ende des Gottesdienstes verteilten Ben, Runa und Salim kleine Geschenktüten mit Keksen. „Dürfen wir das schon essen?“ „Zeig mal“, „Ich will auch“. Das letzte Lied wurde begleitet vom Knistern der Plastiktüten und großen Kinderaugen, als sich kleine Finger die Schokolade in den Mund schieben.

„Wir wollen daran erinnern, dass der Nikolaus durchaus nicht nur eine Botschaft für die Kinder hatte, sondern auch für die Erwachsenen und die Kirche: Reichtum einer Gesellschaft das sind die Kinder“, so Flügger.