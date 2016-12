Symbolbild (FR)

Gegen 21.20 Uhr am Freitagabend betrat ein Mann einen Kiosk in der Wartburgstraße. Er bedrohte die 30 Jahre alte Verkäuferin mit einer Schusswaffe und schubste sie in Richtung Kasse. Nachdem die Frau ihm das Geld aushändigte, flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Hansestraße.

Zeugen gesucht

Der Mann wurde als etwa 175 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Er trug bei dem Überfall einen schwarzen Kapuzenpullover und eine graue Hose. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421)362-3888 entgegen. (wk)