Trixi Baghdadi-Meyer und ihr Mann wünschen sich einen Kita-Platz für ihre vierjährige Tochter Salima. (Christina Kuhaupt)

Eine ruhige Nebenstraße in Gröpelingen, eine Straße mit hübschen, schmalen Reihenhäusern. In einem davon wohnt Trixi Baghdadi-Meyer mit ihrem Mann und den vier Kindern. Die Mutter öffnet die Tür, ihre kleine Tochter Salima guckt neugierig durch die Türspalte, wer da zu Besuch kommt. Es ist Vormittag, und Salima, die Zweitjüngste, ist zuhause bei ihrer Mutter im Wohnzimmer. Das wünscht sich die Bremer Familie anders, doch die vierjährige Salima ist bislang – wie viele andere Kinder in der Stadt – ohne Kita-Platz.

„Leider können wir Ihrem Kind derzeit keinen Platz anbieten“, heißt es in einem Brief der nahen Kita am Nonnenberg von März an Salimas Eltern. Ein Platz für Nachrücker wurde an ein anderes Kind vergeben, das Vorrang hatte, weil schon sein Geschwisterkind in dieselbe Kita ging. Trixi Baghdadi-Meyer hat den Schriftwechsel mit Kitas und Behörden aufgehoben. Als es in der Nachbarkita keinen Platz gab, machte die 31-Jährige Anfang Juni ihren Rechtsanspruch auf Betreuung schriftlich deutlich.

Rechtsanspruch auf Betreuung

„Ich habe sowohl der Kita als auch der Behörde gesagt: Es ist mir egal, in welche Kita unsere Tochter geht, Hauptsache sie bekommt einen Platz.“ Eigentlich sollte Salima schon im vergangenen Jahr in die Kita gehen, erzählt die Mutter. Doch damals meldete sie ihre Tochter zwar bei der Wunsch-Kita an, berief sich aber, als sie dort keinen Platz bekam, noch nicht auf ihren Rechtsanspruch.

„Ich habe den Brief für den Rechtsanspruch damals nicht an die Behörde geschickt, weil ich da schwanger war – im Juli kam der kleine Bruder von Salima zur Welt, es war viel zu tun und ich habe gedacht, na gut, dann ist es jetzt so, dann bleibt sie noch ein Jahr zuhause.“

In diesem Jahr aber war die Lage anders. Die Mutter hielt die Frist für die Anmeldung und den Rechtsanspruch ein, sie fragte immer wieder telefonisch beim Amt für Soziale Dienste nach und ging persönlich beim Amt vorbei. Ohne Erfolg. „Die Antwort war: Wir bemühen uns, aber es gibt nicht genug Plätze“, erzählt Baghdadi-Meyer. Sie ist sauer auf die Behörde, aber vor allem auf Bremens regierende Politiker. „Die Behörde tut mir fast schon leid, sie haben eben jetzt nicht genug Plätze. Aber von den Politikern fühle ich mich richtig alleine gelassen“, sagt die 31-Jährige.

Kindergarten als Vorbereitung für die Schule

„Ich finde es wichtig, dass Salima in den Kindergarten geht, als Vorbereitung für die Schule und auch, damit sie andere Kinder kennenlernt. Ich möchte nicht, dass meine Tochter in die Schule kommt, und die anderen Kinder sich dann schon kennen, und sie ist aufgeschmissen.“ Auch damit die Tochter Regeln von anderen Personen als ihren Eltern akzeptieren lerne, sei der Kindergarten wichtig.

Salima ist ein aufgewecktes Mädchen, sie malt in einem Heft und hört zu. Ab und zu wirft sie etwas ein. Aber sie ist nicht leicht zu verstehen, sie spricht undeutlich, die Konsonanten geraten ihr ein bisschen durcheinander. Deshalb geht Trixi Baghdadi-Meyer mit ihrer Tochter zur Logopädin. „Auch für das Sprechen wäre es gut, wenn Salima in den Kindergarten gehen würde“, sagt sie. „Wenn sie mit anderen Kindern redet, muss sie sich beim Sprechen mehr konzentrieren, dann muss sie es eben nochmal sagen, bis sie verstanden wird. Zuhause merkt sie ja: Mama versteht mich auch so – das hilft ihr aber nicht weiter.“

Hilfe bei Sprachproblemen

Das Sprachproblem liege in der Familie, sagt die Mutter: „Meine eigenen Brüder und der ältere Bruder von Salima hatten dasselbe Problem, und bei Salimas Bruder ist es viel besser geworden, als er in den Kindergarten ging.“„Zuletzt habe ich vor drei Wochen nochmal mit dem Amt für Soziale Dienste telefoniert und nachgefragt, ob Salima jetzt zumindest bessere Chancen auf einen Platz hat, nachdem sie zwei Jahre lang leer ausgegangen ist. Aber dadurch hat sie keinen Vorrang, hieß es – das finde ich richtig schlimm zu hören, schließlich wäre es jetzt schon das letzte Kindergartenjahr für Salima.“

Auch besondere Aktivitäten kommen zuhause zu kurz, sagt die Mutter. „Ich bin nicht so die Bastel-Tante, und außerdem ist der kleine Moussa da, der funkt immer dazwischen, wenn ich mal mit Salima was basteln will.“

„Ich bin wirklich ratlos, wir haben schon überlegt, einen Anwalt einzuschalten, aber das sind hohe Kosten, und in unserem Haus stehen mehrere Sanierungen an, das verschlingt viel Geld.“ Was sie besonders ärgert: „Ich finde es unmöglich, dass man immer wieder die Schuld für die fehlenden Kita-Plätze auf die Flüchtlinge schiebt. Denn es fehlten ja schon im vorigen Jahr Plätze, und da gab es noch gar nicht so viele neue Kinder aus den Flüchtlingsfamilien.“

Sie kündigt an: „Bisher bin ich nicht wählen gegangen, aber beim nächsten Mal werde ich wählen und werde die Bremer Regierung mit abwählen. Die kriegen es nicht hin bei den Kitas und auch in anderen Bereichen nicht.“ Sie will sich jetzt noch einmal über die Programme der Parteien informieren und dann entscheiden, welche Partei sie wählt.

Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung

Die Stadt hat die Zahl der Plätze in den Kitas nicht rechtzeitig erhöht. Der Bildungsbehörde zufolge gibt es mehr Kinder in der Stadt, als man Anfang des Jahres erwartet habe. Im Sommer war noch von 650 fehlenden Kita-Plätzen in Bremen die Rede. Zuletzt standen der Behörde zufolge sogar 1.700 Eltern auf den Wartelisten der Einrichtungen. In der Zahl 1.700 enthalten sind auch die Eltern, die ihr Kind nur für eine bestimmte Kita angemeldet haben, ohne bei der Behörde den Rechtsanspruch einzufordern.

Das Recht auf Betreuung können Eltern nur dann juristisch einfordern, wenn sie nicht auf einer bestimmten Kita bestehen, sondern auch einen Platz in anderen Kitas annehmen. Kinder zwischen ein und drei Jahren haben einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz oder die Betreuung bei einer Tagesmutter. Ab dem 3. Geburtstag hat jedes Kind einen Anspruch auf einen Kita-Platz. Auch für Kinder, die noch nicht ein Jahr alt sind, kann es einen Rechtsanspruch auf Betreuung geben, wenn die Eltern berufstätig sind oder in einer Weiterbildungsmaßnahme.

Zuletzt sprach der Bundesgerichtshof Eltern zudem ein Recht auf Schadensersatz zu, wenn die Kommune ihnen keinen Kita-Platz anbietet und sie deshalb nicht arbeiten gehen können. Obwohl in Bremen bis zum Sommer 820 zusätzliche Plätze entstehen sollen und es zum Start des neuen Kindergarten-Jahres weitere 1.400 Plätze in Container-Kitas geben soll, fehlt für das kommende Jahr laut Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) noch ein Drittel der benötigten Plätze.