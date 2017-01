Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft fehlen in Bremen 2645 Betreuungsplätze für unter Dreijährige. (Frank Thomas Koch)

In Deutschland fehlen derzeit fast 230.000 Betreuungsplätze für unter Dreijährige. Damit ist mehr als jedes zehnte Kind in dieser Altersgruppe unversorgt: Eltern von 10,4 Prozent aller Kinder, für die wegen der Erwerbstätigkeit der Eltern ein Bedarf besteht, finden derzeit keinen Betreuungsplatz in einer Kita oder bei einer Tagesmutter. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dabei ist die Betreuungslücke im Westen mit 11,4 Prozent fast doppelt so hoch wie in den östlichen Bundesländern, wo 5,9 Prozent der Kleinkinder keinen Platz finden.

Besonders viele Plätze fehlten in Bremen, dort macht die Lücke 14,2 Prozent aus, so die Autoren der Studie. Sie gehen von insgesamt 2645 fehlenden Kita-Plätzen für unter Dreijährige in Bremen aus. Auch in Nordrhein-Westfalen fehlen besonders viele Plätze. In Brandenburg und Thüringen fehlen nur für 4 Prozent der Kinder unter drei Jahren Kita-Plätze. Die Berechnungen des Instituts basieren auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes und des Familienministeriums.

Wieder mehr Geburten in Deutschland

In Deutschland werden wieder mehr Kinder geboren, gleichzeitig wollen mehr Eltern möglichst schnell wieder zurück in den Job. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist daher groß – und kann bei weitem nicht gedeckt werden, wie diese bundesweiten Zahlen zeigen. Seit 2013 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind. Laut IW-Studie wünschen sich 43 Prozent der Eltern vor dem dritten Geburtstag des Kindes eine Betreuung durch Kita oder Tagesmutter.

Nach Darstellung des Bundesfamilienministeriums ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung eine Erfolgsgeschichte. Es sei gelungen, binnen weniger Jahre rund 400.000 zusätzliche Plätze in Kitas oder Kindertagespflege zu schaffen, erklärte eine Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa.

Bis zum Jahr 2020 sollten zusätzliche 100.000 Betreuungsplätze für Kinder bis zum Schuleintritt geschaffen werden. Für dieses neue Programm wolle der Bund insgesamt 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Derweil erfreut sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa das vor zehn Jahren eingeführte Elterngeld wachsender Beliebtheit. Seit 2007 haben acht Millionen Mütter und Väter diese Leistung bezogen, der Bund gab dafür 41,1 Milliarden Euro aus, wie das Familienministerium in Berlin am Freitag berichtete. Das Elterngeld steht Eltern in den ersten 14 Monaten nach der Geburt zu, wenn sie ihr Kind zu Hause betreuen. Zuletzt standen in Bremen der Bildungsbehörde zufolge rund 1700 Eltern auf den Wartelisten für einen Kita-Platz.

Pläne vom Senat korrigiert

Im kommenden Jahr sollen es laut Prognosen des Statistischen Landesamtes über 2200 sein – mehr, als die Bildungsbehörde noch Anfang 2016 angenommen hatte. Die Pläne für den Kita-Ausbau wurden daraufhin im November vom Senat nach oben korrigiert. Bis zum Sommer sollen deshalb in großem Stil neue Kita-Gruppen in Containern entstehen, die Bremen aufstellen will. In Containern sollen zum Beginn des neuen Kita-Jahrs insgesamt 1400 Plätze entstehen. Bis zum Jahr 2020 müssen in Bremen mehr als 4100 zusätzliche Kita-Plätze für Kinder unter drei und über drei entstehen, davon geht die Bremer Landesregierung aus. Allein der Bau neuer Kitas soll 196 Millionen Euro kosten.