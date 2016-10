Walter Hasenclever hofft, dass der Feriendienst in der Kita seines Sohnes wie geplant läuft. (Michael Galyan)

Die Herbstferien stehen bevor – und damit für viele Eltern, deren Kinder in einer Krippe oder Kita betreut werden, eine anstrengende Zeit. Denn die Bremer Kitas bieten zwar einen Feriendienst an, oft aber nur in reduziertem Umfang. Und manchmal steht auch der auf der Kippe. So wie im Kinder- und Familienzentrum Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Horn-Lehe. Dort wurden am Freitag per Aushang Eltern gesucht, die an drei Tagen in der nächsten Woche aushelfen, um eine Schließung der Krippe abzuwenden.

In dem Aushang weist die Leiterin der Einrichtung, die zum städtischen Eigenbetrieb Kita Bremen gehört, die Eltern auf die angespannte „Personalsituation in den Herbstferien“ hin. Deshalb müsse die Betreuung auf einen „eingeschränkten Notdienst“ reduziert werden. An bestimmten Tagen müsste die Krippe sogar schließen. Gemeinsam mit den vier Elternsprecherinnen und Elternsprechern sei daher als Ausweg diskutiert worden, die Eltern um Mithilfe zu bitten.

Konkret geht es um Dienstag und Mittwoch kommender Woche. An beiden Tagen würden „mindestens drei Eltern“ gebraucht, um „eine Schließung der Krippe zu vermeiden“. Am Donnerstag würden außerdem nur 40 der eigentlich 57 im Kindergarten angemeldeten Mädchen und Jungen betreut. Sollten sich jedoch „mindestens zwei Eltern bereit erklären“ mitzuhelfen, könnten weitere Kindergarten-Kinder betreut werden.

Eltern unterstützen Erzieherinnen

Für die Eltern bestand die Möglichkeit, sich auf einer Liste „verbindlich für die Kinderdienste einzutragen“. Allerdings, auch darauf weist die Leiterin der Einrichtung hin, müssten sich die Eltern trotzdem darauf einrichten, dass es „zur tageweisen Komplett-Schließung kommen kann“, sofern in den Ferien weitere Erzieherinnen krank würden.

Walter Hasenclever wurde am Freitagmorgen nicht komplett von dem Aushang überrascht – seine Frau ist Elternsprecherin in der Einrichtung. Betroffen ist er dennoch. Zwar hätten sich bis Freitagnachmittag mehrere Eltern gemeldet, um Dienstag und Mittwoch die Erzieherinnen in der Krippe zu unterstützen.

Außerdem hätten mehrere Eltern ihre Kinder tageweise abgemeldet, sodass sich die Situation etwas entspannt habe. „Aber wenn noch jemand krank wird, bricht alles zusammen“, sagt Hasenclever. Mit dieser Ungewissheit sei nur schwer umzugehen. Schließlich seien viele Eltern voll berufstätig und könnten nicht von einem Tag auf den anderen zu Hause bleiben, um sich um ihre Kinder zu kümmern.

Personalsituation ist angespannt

Die Leiterin der Einrichtung und ihre Stellvertretung waren am Freitag nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen. Der zuständige Regionalleiter von Kita Bremen, Dirk Sommer, bestätigte die angespannte Personalsituation jedoch. Als Ursache nannte er, dass Mitarbeiter im Urlaub seien; dazu kämen Krankheitsfälle.

Bis Donnerstagnachmittag sei außerdem nicht sicher gewesen, ob das Kinder- und Familienzentrum in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße über den zen­tralen Pool für Vertretungskräfte unterstützt werden könne. Das habe sich erst am Freitagmorgen geklärt: „Es steht eine Aushilfskraft zur Verfügung.“ Ob dadurch allerdings das Problem in der Einrichtung in Horn-Lehe gelöst sei, könne er nicht sagen. Er habe die Kita-Leiterin nicht erreicht.

Jedoch betonte Sommer, dass Eltern „nicht originär für die Betreuung der Kinder eingesetzt werden“. Aber sie könnten die Erzieherinnen in anderen Bereichen entlasten. Ein solcher Appell an die Eltern sei die absolute Ausnahme. Soweit er wisse, habe es eine derartige Initiative erst einmal vor etwa zwei Jahren gegeben. Damals seien tatsächlich für einen Tag Eltern eingesprungen, „danach konnten wir die Situation anders lösen“.

„Andere Träger sind garantiert auch betroffen“

Andreas Seele, Sprecher der Zentral­elternvertretung (ZEV), betont, die angespannte Situation während der Ferienzeit sei nicht nur ein Problem der Kita in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße – und auch nicht nur von Kita Bremen. „Andere Träger sind garantiert auch betroffen.“ Dafür gebe es mehrere Gründe. „Es herrscht seit langem Personalmangel.“ Viele Träger versuchten, das Problem dadurch zu lösen, dass die Stundenzahl der einzelnen Mitarbeiter erhöht wurde. „Wenn aber eine Vollzeitkraft ausfällt, ist es viel schwieriger, das durch eine Vertretung aufzufangen, als bei einer Teilzeitkraft.“

In der Einrichtung in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße gebe als außerdem mehrere langfristige Krankheitsfälle. Darüber hinaus „nehmen die Eltern den Feriendienst viel mehr in Anspruch als früher, weil sie berufstätig sind“. Nicht umsonst hätten Eltern mittlerweile einen Rechtsanspruch darauf, dass ihre Kinder in einem festgelegten Umfang betreut werden. Dieser kollidiere aber mit einem reduzierten Angebot der Kitas in den Ferien. Dabei sei die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kitas meistens sehr gut – und die Eltern versuchten, in der Ferienzeit kreative Lösungen zu finden. „Ohne dieses Entgegenkommen würde es gar nicht mehr klappen.“

Gefordert ist nach Seeles Einschätzung deshalb vor allem die Politik, die für eine bessere finanzielle Ausstattung der Träger sorgen müsse. Ähnlich argumentiert auch Marcel Bernard, Elternsprecher der Einrichtung in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße. Um den nötigen Druck zu erzeugen sei geplant, sich möglichst mit allen Bremer Trägern zusammenzusetzen und über mögliche Schritte zu verständigen.

Entwurf für neue Kita-Beitragsordnung vorgelegt

Das Ressort von Kinder- und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hat einen Entwurf für die neue Kita-Beitragsordnung vorgelegt. Bekanntlich hatte die alte vor Gericht keinen Bestand. Nach dem Entwurf würden laut Ressort etwa 56 Prozent der Beitragszahler ganz von einem Kita-Beitrag befreit; bislang seien es 36 Prozent gewesen. Damit „wollen wir mehr Kindern aus einkommensschwachen Haushalten die Chance auf Bildung und Teilhabe eröffnen“, sagt der zuständige Staatsrat Frank Pietrzok (SPD).

Unterschiede zwischen den Beiträgen für Krippen- und Kita-Plätzen gebe es nicht. Die Beitragshöhe richte sich aber weiter nach dem Jahresbruttoeinkommen und der Zahl der Personen, die im jeweiligen Haushalt leben. Mit der Neufassung würden Mehreinnahmen von 2,38 Millionen Euro erwartet. Der Kostendeckungsgrad für einen Betreuungsplatz steige von etwa zehn auf rund 13 Prozent.