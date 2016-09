Mit dem Thema Kinderarmut befasste sich am Mittwoch die Bremische Bürgerschaft. (dpa)

Im kleinsten Bundesland sogar noch stärker als anderswo. Aber das war es dann auch schon mit der Einigkeit. Denn die Frage, was es braucht, um das Problem zu lösen, brachte Opposition und Koalition gegeneinander auf.

Der Befund ist eindeutig: Mehr als ein Drittel der in Bremen lebenden Kinder sind von Armut gefährdet, in Bremerhaven liegt der Anteil sogar bei mehr als 40 Prozent. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hatte das festgestellt, was die CDU-Fraktion dazu bewegte, die Kinderarmut zum Thema einer Aktuellen Stunde zu machen. Sandra Ahrens, familienpolitische Sprecherin der CDU, machte deutlich, dass aus ihrer Sicht die Landesregierung zu sorglos mit diesem Thema umgeht. Denn schließlich war es ja nicht erst die Studie, die das Armutsproblem aufdeckte.

131 Ideen beschlossen - umgesetzt aber kaum eine

Und außerdem habe es einen Armutsausschuss gegeben, in dem die Fraktionen gemeinsam an Handlungsempfehlungen gearbeitet haben. Nicht weniger als 131 Ideen habe man beschlossen – umgesetzt hingegen sei kaum eine davon. Ahrens konnte auch benennen, was sie ganz besonders wurmt. Der schleppende Ganztagsschulausbau zum Beispiel – aus Sicht der CDU-Politikerin „unverantwortlich“. Und beim Ausbau des Kita-Platz-Angebots habe der Senat „nachweislich versagt“.

Ganz vom Tisch wischen konnte die Koalition diesen Vorwurf nicht. Es tue ihm im Herzen weh, dass man bei der Kita-Versorgung nicht weitergekommen ist, sagte der sozialpolitische Sprecher der SPD, Klaus Möhle. Er würde sich wünschen, dass man mehr Geld ausgeben könnte, um mehr Plätze in kurzer Zeit zu schaffen. Zugleich schob er den Schwarzen Peter an die Opposition zurück: „Die CDU kann nicht fordern, dass wir mehr investieren, und zugleich in den Haushaltsberatungen bemängeln, dass wir zu wenig sparen.“

Möhle wies außerdem auf einen Zusammenhang hin: „Die Kinder sind arm, weil die Eltern arm sind. Und die sind arm, weil sie keine vernünftig bezahlten Jobs haben.“ In dieser Frage sah er auch die Wirtschaft in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten, womit er die versammelte CDU-Fraktion gegen sich aufbrachte: „Ausreden fürs Nichtstun!“, polterte Fraktionschef Thomas Röwekamp und erhielt dafür von Bürgerschaftspräsident Christian Weber einen guten Rat: „Kollege Röwekamp, Sie sind doch gerade 50 geworden. Seien Sie ein bisschen gelassener.“

Faktor Arbeit zentral

Es war dann der grüne Abgeordnete Matthias Güldner, der den Laden wieder runterkühlte. Das Problem sei nicht mit einem Fingerschnips zu lösen, sagte er. Man müsse gemeinsam daran arbeiten, die Situation von Familien und Alleinerziehenden zu verbessern. Er schlug vor, die Haushaltspläne der einzelnen Ressorts noch einmal anzusehen: Man müsse schauen, was genau mit dem Geld passiert, das das Land ausgibt und dann gucken, was man anders machen könnte.

Auch Güldner betrachtet den Faktor Arbeit als zentral: „Der Ausweg aus der Armut sind Arbeitsplätze, die die Familien ernähren.“ Länder mit einer niedrigeren Arbeitslosigkeit zum Beispiel hätten die Bremer Probleme nicht. Güldner sprach sich außerdem dafür aus, stärker auf die Anwendung des Mindestlohngesetzes zu achten: „Bremen hat mit dem Mindestlohn einen richtigen Pflock eingeschlagen.“ Es gelte nun, das Gesetz auch konsequent durchzusetzen und die Vermeidung des Lohns zu bekämpfen. An dieser Stelle regte er an, gesetzgeberisch noch einmal nachzulegen.

Am Ende ging es um die Frage, ob die Landesregierung dem Thema Kinderarmut gerecht wird. Die Opposition war sich einig, SPD-Vertreter Klaus Möhle wiederum wies die Vorwürfe zurück: „Tun Sie nicht so, als würden wir nicht daran arbeiten!“ Und auch Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hielt die Angriffe von CDU, FDP und Linken für unbegründet. Die Handlungsempfehlungen des Armutsausschusses würden Schritt für Schritt umgesetzt, die Investitionen des Landes zeigten Wirkung, sagte sie. Klar sei aber auch: „Wir können arme Menschen nicht aus ihrer Situation holen“, zumal die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze dafür nach ihrer Ansicht zu gering ausfällt. Um Kinderarmut zu bekämpfen, sei eine gesetzliche Grundsicherung notwendig. Und an dieser Stelle sei der Bund gefragt.

Hohes Armutsrisiko für Zuwanderer

In Deutschland ist das statistische Armutsrisiko der Gesamtbevölkerung einer neuen Studie zufolge leicht gestiegen. Das Armutsrisiko sei zwischen 2014 und 2015 um 0,3 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent geklettert und habe damit den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht, erklärte der Sozialforscher Eric Seils vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch. Die Zunahme beruhe ausschließlich auf einem spürbaren Anstieg beim Anteil der armutsgefährdeten Menschen mit Migrationshintergrund. Die Armutsquote der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund sei bei 12,5 Prozent konstant ge­blieben. Mit dem Anstieg setze sich ein Trend fort, der seit Beginn der jüngsten Einwanderungswelle von Flüchtlingen zu beobachten sei, erklärte Seils zu der Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes.

„Die Daten widersprechen der Vorstellung, dass die Einwanderung zu einer Verarmung der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund beitragen würde.“ Als armutsgefährdet gelten Menschen in Haushalten, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland beträgt. Sehr hohe Armutsrisiken weisen demnach Menschen auf, die neu nach Deutschland gekommen sind. Einwanderer aus Herkunftsländern der gegenwärtigen Einwanderungswelle weisen extrem hohe Werte auf. Dies gilt etwa für syrische (78,1 Prozent), irakische (65 Prozent), pakistanische (59,3 Prozent) und afghanische (58,1 Prozent) Einwanderer. Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass das Armutsrisiko mit zunehmender Aufenthaltsdauer sinke. Es komme darauf an, die Einwanderer schnell zu qualifizieren, damit sie ihren Unterhalt allein bestreiten könnten.