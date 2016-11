Klaus Stuttmann hat mit seiner Karikatur „Das Elend dieser Welt…“ den 17. Deutschen Karikaturenpreis gewonnen. (Klaus Stuttmann)

Der tagespolitische Karikaturist Klaus Stuttmann ist Sieger des 17. Deutschen Karikaturenpreises. Für sein Werk "Das Elend der Welt" erhielt der Berliner am Sonntag in Bremen ein Preisgeld von 5000 Euro. Den zweiten Platz und 3000 Euro bekam Peter Butschkow für seine Karikatur "Revolution". Peter Butschkow lebt in Nordfriesland. Den mit 2000 Euro dotierten 3. Platz teilen sich Bettina Bexte aus Bremen mit der Persiflage "Terrorangst in Deutschland" und AD Karnebogen für sein Werk "Höher, schneller bis hierhin und weiter". Björn Karnebogen lebt in Köln. Ausgezeichnet wurde zudem George Riemann mit dem Preis für den Publikumsliebling der Karikaturenausstellung 2015.

An dem diesjährigen Wettbewerb unter dem Motto "Bis hierhin und weiter" hatten sich 228 Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit über 1000 Werken beteiligt. Schwerpunktthema war in diesem Jahr das Thema Flüchtlinge, aber auch Brexit, Islam, Türkei und Terror. Ausgerichtet wurde der Wettbewerb erstmals gemeinsam von der "Sächsischen Zeitung" (Dresden) und dem WESER-KURIER. Der Preis wurde im Jahr 2000 von der "Sächsischen Zeitung" ins Leben gerufen.

Ein Großteil der Karikaturen wird in Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert. Im Museum Weserburg in Bremen werden rund 250 Werke vom 15. November bis zum 5. Februar gezeigt. In Dresden ist die Ausstellung von Karikaturen erst vom 16. November für die Öffentlichkeit zugänglich. Erste Wanderausstellungsstation wird 2017 das Schloss Agathenburg bei Hamburg vom 26. Februar bis 17. April. (lni)