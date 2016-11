Die Harms Passage hinter einem Gerüst verborgen. Bis heute ist mit der Ruine noch nichts Wesentliches passiert. (Frank Thomas Koch)

Es ist ein Kleinkrieg, verbissen geführt und mit allen Tricks – an diesem Tag scheint er endlich vorbei zu sein. Der Anwalt von Hans Eulenbruch hat Post vom Gericht bekommen, einen Beschluss, der dem Inhaber von Harms am Wall recht gibt.

Sein Mietvertrag gilt, und zwar noch lange Jahre. Er kann von seinem Vermieter außerdem eine erkleckliche Summe für die Sanierung des maroden Hauses fordern. Der Anwalt ruft Eulenbruch an und teilt ihm die gute Nachricht mit. Ein Glückstag für den Unternehmer, es ist der 6. Mai 2015. Stunden später steht sein Geschäft in Flammen. Alles weg. Restlos.

Vorwurf der schweren Brandstiftung

Eulenbruch ist mit seinem mutmaßlichen Komplizen angeklagt, das Feuer selbst gelegt zu haben, um die Versicherung zu betrügen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden schwere Brandstiftung vor, was mit mindestens fünf Jahren Haft bestraft wird. Seit August müssen die Männer sich vor dem Landgericht verantworten. Am Dienstag hat in dem Verfahren der Anwalt von Eulenbruch ausgesagt, der ihn damals in dem Streit mit seinem Vermieter vertreten hat.

So wie der Zeuge es schildert, war das Verhältnis von Vermieter und Mieter zerrüttet. Eulenbruch besaß einen Mietvertrag über 30 Jahre, den größten Teil davon hatte er noch vor sich, als der neue Eigentümer die Immobilie übernahm.

Mehr zum Thema Gutachten entlastet Hans Eulenbruch Hans Eulenbruch, der Inhaber von Harms am Wall, ist am Dienstag vor Gericht von einem ... ... mehr »

Das Vertragsverhältnis war zwar etwas vertrackt, letztlich aber unangreifbar, wie die Gerichte in zwei Instanzen festgestellt haben. Der Vermieter soll dem Zeugen zufolge in den Verhandlungen mehrfach betont haben, das Haus lieber zehn Jahre leer stehen zu lassen, als es diesem Mann, Hans Eulenbruch, zu vermieten. Es war zuletzt offenbar auch etwas Persönliches.

Kauf bricht nicht Miete

Einen materiellen Hintergrund hatte der Konflikt aber auch: Eulenbruch zahlte vier Euro Miete pro Quadratmeter. Am Wall ist das ein Witz. Es gab aber nun mal den alten Vertrag. „Kauf bricht nicht Miete“, erinnert der Zeuge an einen alten Grundsatz, mit dem er als Anwalt von Eulenbruch vor den Gerichten durchgekommen ist.

Der zweite Punkt betraf die Sanierung. „Ich war schockiert, als ich vor vier Jahren durch das Haus geführt wurde“, berichtet der Zeuge. Löcher im Dach und in den Zwischendecken. Wasser, das in den beiden oberen Etagen an den Wänden herunterlief. Schimmel, Fäulnis, Gestank. „Man hat sich in den Räumen regelrecht unwohl gefühlt.“ Der Vermieter habe aber nichts dagegen machen wollen. „Da steckte Strategie dahinter.“

Dann der Schlagabtausch vor den Gerichten, mehr als zwei Jahre zog sich das hin, ohne dass an der Immobilie etwas passieren konnte. Der Zeuge erzählt, wie eilig es Eulenbruch am Ende mit der Sanierung hatte: „Er wollte unbedingt bis zum Beginn der Feierlichkeiten zum 150-jährigen Firmenjubiläum fertig werden.“

Eulenbruch sanierte vom eigenen Geld

Als der Anwalt sich nach seiner Schilderung ganz sicher war, den Prozess mit Pauken und Trompeten zu gewinnen, habe es für Eulenbruch kein Halten mehr gegeben. Der Bauzuschuss vom Vermieter, erwartet wurden rund 220.000 Euro, sei da zwar noch nicht gezahlt worden, man habe aber fest damit rechnen können. Eulenbruch nahm sein eigenes Geld und finanzierte vor. Er ließ sanieren, was er kurz darauf angesteckt haben soll.

Mit Beginn der Arbeiten ging der Ärger mit dem Vermieter noch einmal richtig los. „Er hat massiv interveniert und Druck auf die Handwerker ausgeübt, damit sie von der Baustelle verschwinden“, sagt der Zeuge.

Nachdem es bei Harms am Wall lichterloh gebrannt hatte und mit dem einen Haus auch zwei Nachbargebäude zerstört wurden, ist das Vertragsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter beendet. Der eine hat mit dem anderen in dieser Hinsicht nichts mehr zu tun. In anderer aber schon. Erstens hat es in dem Zivilverfahren zwar Beschlüsse, aber noch kein rechtsgültiges Urteil gegeben. Und zweitens muss der Vermieter im Strafverfahren gegen Eulenbruch als Zeuge aussagen. Passieren wird das am Dienstag, 6. Dezember. Beginn: 12 Uhr.