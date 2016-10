Hans-Jürgen Schreiber - Anbiethalle (Christina Kuhaupt)

Das Essen für Jedermann ist an diesem Tag nicht jedermanns Sache: Hausmacher-Knipp vom Schwein mit Salz- oder Bratkartoffeln und einer Gurke dazu. Knipp ist speziell, das muss man mögen, und auch wenn es in der Anbiethalle gar nicht mal wenige sind, die das Stammessen bestellen, wählen die meisten doch etwas anderes, Schnitzel vor allem. „Viermal Zigeuner, einmal Holstein“, fasst die Bedienung zusammen, nachdem sich die Runde von Männern, alle im Anzug, an einem der Tische entschieden hat. Die Jägersoße ist aus, da musste sie passen, also Zigeuner, hier immer noch Zigeuner, woanders steht der Ausdruck auf dem Index. Und Holstein, das ist das Schnitzel mit dem Spiegelei obendrauf. Reell eben, Hausmannskost, dafür ist das Lokal bekannt.

Die Anbiethalle ist umgezogen. Wo sie mal war, gleich um die Ecke im Hafen, haben sie alles plattgemacht, auf der Fläche sollen Neubauten entstehen. Es war ein Kampf, bis der Wirt an anderer Stelle weitermachen konnte, lange Zeit sah es nicht danach aus. Untergekommen ist er schließlich in der alten Bahnmeisterei am Hansator. Seitdem brummt der Laden, so sehr, dass man zusehen muss, einen Tisch zu bekommen. „Es ist fast schon zu viel“, sagt Hans-Jürgen Schreiber zwischen Tür und Angel. Zeit zum Reden hat der Wirt gerade nicht, er muss in der Küche aushelfen.

Neue Anbiethalle in der Überseestadt am Speicherhof - (Frank Thomas Koch)

Zuschüsse für Hafenbetriebe

Früher, nach dem Krieg, gab es im Hafen acht Anbiethallen. Zünftiges Essen, niedrige Preise – so mochten es die Matrosen und Arbeiter. Möglich wurde das durch Zuschüsse der Hafenbetriebe. Diese Zeiten sind vorbei. Schreibers Lokal muss ohne finanzielle Hilfen über die Runden kommen, die Stadt, der das Gebäude gehört, verlangt allerdings nur eine geringe Miete. Das Essen ist weiterhin günstig, aber so sehr nun auch wieder nicht: Knipp für 5,90 Euro, der Matjes kostet genauso viel, und die Suppe montags, montags immer Suppe, gibt es für 4,80 Euro, Nachschlag inklusive.

„Klar“, sagt Peter Kriebus, einer der Stammgäste, „das alte Lokal hatte mehr Charakter, es war gemütlicher.“ Das Essen immerhin sei aber gleich geblieben, „wie bei Muttern“, lobt Kriebus, „und abwechslungsreich“. Der 60-Jährige sitzt mit drei Kollegen am Tisch, sie arbeiten bei TTS Marine, einem Schiffsausrüster, der seine Büros am Eingang zum Hafen in einem alten Weinkontor hat. Die Entscheidung fürs Mittagessen ist fifty-fifty ausgefallen: Zweimal Knipp, zweimal Schnitzel.

Jakob isst Pommes, klar. Sein Vater ist Stammgast in der Anbiethalle und hat den Jungen an diesem Mittag mal mitgenommen. (Frank Thomas Koch)

Essen für Jedermann

Ein anderer Gast ist der Knochenmann, ein Archäozoologe, wie man es korrekt ausdrückt. Christian Küchelmann wertet die Überreste von Tieren aus, die bei Ausgrabungen gefunden werden. Mit seinem Büro und dem großen Lager war er bis vor Kurzem in Schuppen 3. Das Gebäude wird bald abgerissen, also ist er umgezogen und hat seine Räume jetzt ebenfalls in der alten Bahnmeisterei, gleich neben der Anbiethalle. Praktisch.

„Ich mag die Atmosphäre in dem Lokal“, sagt Küchelmann, „das bunt gemischte Publikum: Arbeiter, Angestellte, Leute von den Behörden oder von Radio Bremen.“ Essen für Jedermann, wie auf dem Schild über der Eingangstür steht, sei an diesem Ort nicht irgendein Werbespruch, sondern Programm. Der Knochenmann bestellt Knipp. „Was ich sonst noch mag? Die Lauchcremesuppe oder Kartoffelbrei mit Spinat und Spiegelei.“

Das Schild draußen und die Bilder drinnen an den Wänden, das hatte man schon in der alten Anbiethalle gesehen. Fotos vom Hafen, als dort noch richtig Betrieb war, Hafenbetrieb: Die Becken voller Schiffe, Festmacher bei der Arbeit, das Flair von großer, weiter Welt. Mit umgezogen ist auch die bronzene Uhrentafel, sie zeigt die Zeit von Tokio an, von New York – und von Stuhr. Warum Stuhr? Niemand weiß das.

Es gibt einen Leuchtturm im Speiseraum, Modelle von Segelschiffen und lauter anderen maritimen Kram. Der Wirt hat seine Kartons ausgepackt, er setzt auf Bewährtes, auch beim Essen. Und so wird am Freitag wieder Seelachs serviert, freitags immer Seelachs.