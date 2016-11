Die FDP plädiert für eine Testphase noch vor Weihnachten. (Roland Scheitz)

Baubehörde und Innenstadtkaufleute machen Ernst mit der Aufwertung der Knochenhauerstraße in der Bremer City. Ein etwa 150 Meter langer Abschnitt zwischen Carl-Ronning-Straße und Kleine Hundestraße soll zur Fußgängerzone umgewidmet werden.

Die Akteure versprechen sich von der Maßnahme eine bessere Aufenthaltsqualität und mehr Zuspruch für die Fachgeschäfte und Gastronomien, die in dem Bereich ansässig sind. Durch die Herausnahme des Fahrzeugverkehrs entstünde zudem eine Art Rundlauf für Fußgänger zwischen Knochenhauerstraße und Lloydpassage.

Die Idee selbst ist nicht mehr ganz taufrisch. Sie tauchte bereits als Stichwort im Sofortprogramm Innenstadt auf, das Ende 2015 geschnürt worden war. Doch dann wurde es wieder ruhig um das Vorhaben. Im September fand bei Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) eine große Planungsrunde statt, an der neben Verwaltungsfachleuten unter anderem die City-Initiative und Vertreter der Wall-Werbegemeinschaft sowie der Handelskammer teilnahmen. Dabei kam auch die Knochenhauerstraße erneut zur Sprache. „Es bestand Einigkeit darüber, dass wir das Projekt jetzt angehen“, sagt Behördensprecher Jens Tittmann.

Knochenhauerstraße profitiert von der Maßnahme

Jan-Peter Halves ist Geschäftsführer der City-Initiative, die die Interessen der Innenstadt-Kaufleute vertritt. Halves sieht in der Verbannung des Autoverkehrs aus dem 150 Meter langen Teilstück der Knochenhauerstraße einen Testfall. Fakt sei, so Halves, dass die bestehende Fußgängerzone für einen Einzelhandelsstandort wie die Bremer City zu klein ist.

Es liege nahe, die Bummel-Meile auf die Knochenhauerstraße auszudehnen, zumal die Zufahrt zum Parkhaus Mitte über die Carl-Ronning-Straße weiterhin gegeben wäre. Das Teilstück der Knochenhauerstraße werde von der Maßnahme erheblich profitieren. Halves denkt dabei unter anderem an die Außenbewirtschaftung von Gastro-Betrieben wie dem „Vapiano" und dem „Biggie B.“ Nach Halves Darstellung war geplant, die Sperrung für den Autoverkehr bereits im Herbst zu verfügen.

(Grafik: WESER-KURIER)

„Das hätte ja schnell gehen können, denn im Grunde kostet das Ganze nur zwei Verkehrsschilder.“ Inzwischen sei das Jahr indes zu weit fortgeschritten. Von einer Hauruck-Aktion im Weihnachtsgeschäft hält Halves nichts. Es sei jetzt besser, die Fußgängerzone erst im Frühjahr einzurichten, wenn das Leben auf der Straße wieder pulsiert und insbesondere die Außengastronomie profitieren würde.

FDP sorgt für Unmut in der Verkehrsbehörde

Die FDP in der Bürgerschaft sieht das anders. Sie hat für die Bürgerschaftssitzung in dieser Woche einen Dringlichkeitsantrag eingebracht. Ziel: eine Sperrung des Abschnitts zwischen Carl-Ronning-Straße und Kleine Hundestraße als Testphase noch vor Weihnachten. Eine Aufwertung der Knochenhauerstraße sei „überfällig“ und könne „dazu beitragen, das Einkaufserlebnis zu fördern und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu steigern“, heißt es in dem Vorstoß der Liberalen. Die Profilierung von Nebenlagen der City werde von Fachleuten ohnehin schon länger empfohlen.

Das Vorpreschen der FDP hat in der Verkehrsbehörde für großen Unmut gesorgt. Die Liberalen hätten offenbar Wind von der Planungsrunde im September bekommen und versuchten nun, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, kritisiert Jens Tittmann. Einmal in Fahrt, nennt er „den Versuch der FDP, auf ein fast fertiges Projekt aufzuspringen, mehr als peinlich“.

FDP-Fraktionsvize Magnus Buhlert kann diesen Vorwurf nicht nachvollziehen. Auf die Aufwertung der Knochenhauerstraße habe niemand ein Patent. Die Liberalen hätten dem Projekt zusätzlichen Rückenwind geben wollen. Und den könne es auch gebrauchen, denn die Baubehörde habe es bisher nicht einmal hinbekommen, den zuständigen Beirat Mitte an dem Vorhaben zu beteiligen.