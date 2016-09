Die Baugrube zwischen Hochstraße und Hauptbahnhof: Drumherum ist die Erde abgesackt. (Christina Kuhaupt)

In der Baugrube wächst das Gras, große Büschel. Es hatte Zeit zu gedeihen, so lange, wie in dem riesigen Loch vor dem Bahnhof schon nicht mehr gebuddelt wird. Am Donnerstag, dem Tag, nachdem bekanntgeworden ist, dass der Investor seinen Tiefbauern gekündigt hat, steht das Tor zur Baustelle immerhin mal weit offen. Unten im Sand tut sich aber trotzdem nichts. Es wächst Gras drüber, was für das gesamte Projekt aber keine Lösung sein kann.

Zwei Arbeiter mühen sich am Rand der Grube mit einer Baumaschine ab. Wird sie abgebaut und abgezogen? Für Implenia, das Tiefbauunternehmen aus der Schweiz, ist die Zeit in Bremen nach mehr als einem Jahr jedenfalls vorbei. Es hinterlässt Probleme, die in ihrer Tragweite noch gar nicht zu überblicken sind.

Robert Bücking hat das Vorhaben von Beginn an begleitet, zunächst als Ortsamtsleiter für die Stadtmitte, danach als baupolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bürgerschaft. „Ein Drama“, kommentiert er die Entwicklung vor dem Bahnhof. Schuld will er dafür niemandem geben, „es ist an der Stelle ein Irrgarten von Herausforderungen, durch die wir geführt werden.“ Doch wie da herausfinden?

"Wir müssen fertig werden"

Der Investor, die Hamburger Achim-Griese-Treuhandgesellschaft, sagt, dass er sich die Baustelle selbst zutraut. Er will Subunternehmen beauftragen, die zum Teil bereits für Implenia tätig waren, sich in der Grube also auskennen. Dass Schluss ist mit den Schweizern, begründet Griese mit unterschiedlichen Auffassungen über den Fortgang der Arbeiten.

Im Umfeld der Baustelle war die Erde abgesackt, seitdem durfte es nicht weiter in die Tiefe gehen. Ursache und Konsequenzen sind strittig geblieben. Griese wollte nach eigener Aussage nicht länger auf eine einvernehmliche Lösung warten. „Wir müssen fertig werden“, sagte Geschäftsführer Ulf Wachholtz, „Baugruben haben eine begrenzte Lebenszeit.“

Bücking hofft darauf, dass es gut geht: „Es gibt dazu überhaupt keine Alternative. Wir sollten auf jeden Fall den ganz engen Draht zum Investor pflegen.“ Das Bauprojekt sei immens wichtig für die Entwicklung der gesamten Bahnhofsvorstadt, auch wenn es für die Stadt wegen der vielen Probleme und Verzögerungen mittlerweile zu einer „Quälnummer“ geworden sei.

Koalition stärkt dem Investor den Rücken

Auch die SPD in der rot-grünen Koalition stärkt dem Investor den Rücken: „Wir setzen unverändert darauf, dass das Projekt realisiert wird“, sagt Jürgen Pohlmann, baupolitischer Sprecher seiner Fraktion in der Bürgerschaft. Im kommenden Monat werde die Situation vor dem Bahnhof Thema einer Sitzung der Baudeputation sein. „Das Vorhaben ist von zentraler Bedeutung, man kann nur bedauern, dass es diese Schwierigkeiten gibt.“

Jörg Kastendiek, CDU-Landeschef und Stadtentwicklungs-Experte seiner Fraktion, hält sich in der Beurteilung des Projekts und der jüngsten Vorkommnisse bedeckt: „Es ist von außen schwierig zu sagen, wer für was Verantwortung trägt.“ Im Ergebnis sei es natürlich höchst unerfreulich, was vor dem Bahnhof passiere. „Das ist im Eingangsbereich der Stadt kein ansehnliches Bild“, erklärt der Abgeordnete. Seine Partei sehe in der Bremer Innenstadt zwei Entwicklungsachsen – vom Ansgaritor bis zum Marktplatz und von der Sögestraße bis zum Bahnhof. „Der Bahnhofsvorplatz ist dabei ein zentraler Baustein, seine Entwicklung soll den Impuls für das Drumherum geben.“

Generalunternehmen für den Hochbau ist gefunden

Griese hofft, dass die Arbeiten an der Baugrube im Laufe des Oktobers neu aufgenommen werden können. Es muss noch einige Meter tiefer in den Untergrund gehen, bevor die Bodenplatte gesetzt werden kann. Ein Generalunternehmen für den Hochbau sei mittlerweile gefunden, versichert der Investor.

Die Stadt schaut seit einiger Zeit mit Argusaugen auf die Baustelle. „Wir werden uns in regelmäßigen Abständen berichten lassen, wie die Arbeiten vorangehen und welche Unternehmen dafür beschäftigt werden“, erklärt Jens Tittmann, Sprecher der Baubehörde. Ein ausführliches Gespräch habe es erst in der vergangenen Woche gegeben. Grundsätzlich sei es so, dass die Verträge mit Griese vorsehen, in welchen Fristen bestimmte Bauabschnitte fertiggestellt sein müssen, so Tittmann. „Schlimmstenfalls müsste der Verkauf des Grundstücks rückabgewickelt werden. Wir sehen bislang aber keinerlei Grund dafür, von diesem Recht gebrauch zu machen.