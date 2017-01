(dpa)

Sie klagten über Herzrasen und Kopfschmerzen. Der Polizei zufolge waren Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen zufällig auf die Shisha-Bar in der Innenstadt aufmerksam geworden. Im rückwärtigen Bereich fiel den Polizisten die offen stehende Tür eines Kohleofens auf, am Abluftrohr bemerkten sie größere Risse.

Das Warngerät eines Polizisten schlug sofort Kohlenstoffmonoxid-Alarm, daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Shisha-Bar muss vorläufig schließen, so die Polizei. Das Gewerbeaufsichtsamt wurde eingeschaltet.