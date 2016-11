Sofia Leonidakis bei der Demo gegen die Veranstaltung mit Birgit Kelle zum Thema Gender Mainstreaming im Presseclub. (Christina Kuhaupt)

Die konservative Kolumnistin Birgit Kelle dürfte nicht allzu vielen Zeitgenossen ein Begriff sein. Sie distanziert sich scharf vom klassischen Feminismus und vertritt ein Frauen- und Familienbild, das selbst in der Merkel-CDU kaum mehrheitsfähig sein dürfte. Daran kann man sehr wohl Anstoß nehmen.

Man kann auch die Gelegenheit einer Diskussionsveranstaltung nutzen, um mit Frau Kelle hart ins Gericht zu gehen und ihre Thesen zu zerpflücken. Doch die argumentative Auseinandersetzung ist für die Störer, die im Bremer Presse-Club die Polizei auf den Plan riefen, offenbar nicht mehr das Mittel der Wahl.

Sie beanspruchen für sich, verbindlich zu definieren, welche Positionen in der gesellschaftspolitischen Debatte noch zulässig sind. Kelles Ansichten jedenfalls nicht, so viel weiß man jetzt. In der Logik der selbst ernannten Diskurswächter ist das Niederbrüllen Andersdenkender, das Sprengen ihrer Veranstaltungen legitim.