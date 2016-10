Chefreporter Jürgen Hinrichs traf Harry S. (Foto) in der JVA Oldenburg. (Frank Thomas Koch)

Wenn es nicht so ernst wäre, böte sich als Überschrift für diese Kolumne der Titel eines Films an: Immer Ärger mit Harry – eine schwarze Komödie von Altmeister Alfred Hitchcock. Sie dreht sich um einen Toten und die Frage, wer das Opfer auf dem Gewissen hat. Tod und Gewissen – darum geht es auch im Fall von Harry S..

Hat der junge Mann aus Bremen gelogen und ist nicht nur Mitläufer der Terrororganisation Daesch in Syrien gewesen, wie er behauptet, sondern einer ihrer Mörder? Das Video, das jetzt aufgetaucht ist, zeigt den 28-Jährigen während einer Hinrichtung von Gefangenen. Er hilft dabei, die Männer in Schach zu halten, hat später selbst eine Waffe in der Hand, und könnte, wie es auf den Bildern aussieht, auch geschossen haben – auf Menschen, die bereits verletzt oder tot auf dem Boden liegen.

Eine grauenhafte und fürchterlich feige Tat, die so gar nicht zu dem freundlichen Menschen passen will, der einem gegenübersitzt, wenn man ihn im Gefängnis besucht. Harry S. wirkt wie die Reue in Person. Beeindruckend, wie er das auch vor Gericht gezeigt hat und wie sehr ihm jetzt an der Zusammenarbeit mit den Behörden gelegen ist. Das ist gewiss keine Schauspielerei, vielleicht aber Ausdruck von Verdrängung. Zu schwer würde sonst möglicherweise die Schuld wiegen.

