Volles Haus beim Festakt des Kommunalverbandes in der Oberen Rathaushalle. (Frank Thomas Koch)

Der Bürgermeister war am Vormittag im Mercedes-Werk, er erzählt davon, und dabei wird die Sache mal konkret: Zwei Länder, Bremen und Niedersachsen, eine Region. Bei Mercedes nämlich arbeiten Menschen aus Ganderkesee, Stuhr, Achim oder Oyten – und Menschen eben auch aus Bremen. 12.500 Mitarbeiter im Ganzen.

„Ein Beschäftigungsmotor für alle“, sagt Carsten Sieling (SPD). Konkret wird, was viele sonst als abstrakt empfinden: Regionales Miteinander, in Form gegossen mit dem Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen. Am Mittwoch hat der Verein von 28 Städten, Gemeinden und Landkreisen mit einem Festakt in der Oberen Rathaushalle seinen 25. Geburtstag gefeiert.

Gerold Sprung wünscht sich Planungsverband

Ein Mann der ersten Stunde und zeitweilig auch Vorsitzender des Vereins war Gerold Sprung. Der ehemalige Bürgermeister ist heute 73 Jahre und längst in Pension.

Wie so viele andere aus den Anfangszeiten des Kommunalverbundes, darunter auch Sunke Herlyn, früher Abteilungsleiter beim Bremer Senator für Bau und Umwelt, ist Sprung für die Feier ins Rathaus gekommen, sein Fazit nach 25 Jahren: „Es hat sich so entwickelt, wie man es realistischerweise erwarten konnte.“ Mehr Nähe und Nachbarschaft, meint er, aber noch nicht die Art von Verbindlichkeit, die notwendig wäre.

Sprung wünscht sich für die Region um Bremen einen Planungsverband. Bisher fußen die Vereinbarungen zwischen den Kommunen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wer trotzig darauf beharrt, dem Nachbarn zum Beispiel ein großes Outlet-Center vor die Nase zu setzen, wie es Stuhr in der Vergangenheit an der Grenze zu Bremen mit dem Ochtum-Park getan hat, muss die Bedenken der anderen Mitglieder des Verbundes zwar abwägen, kann sie am Ende aber ignorieren.

Andreas Bovenschulte erinnert sich an Sprachlosigkeit

So etwas ist schlecht, findet der ehemalige Bürgermeister. Besser, es gäbe feste Regeln. Sprung sieht aber auch viel Gutes: „Das Gartenkulturfestival des Kommunalverbundes hat die Leute zusammengebracht.“ So wie es Mercedes in Sebaldsbrück tut. Vor allem aber hätten auch die Kommunen zueinandergefunden: „Die kannten sich vorher gar nicht.“

Andreas Bovenschulte, ehemals SPD-Chef in Bremen, jetzt Bürgermeister in Weyhe und Vorsitzender des Kommunalverbundes, kann sich an solche Zeiten erinnern: „Es herrschte Sprachlosigkeit.“ Heute gebe es zwar weiterhin unterschiedliche Interessen, sie würden aber immerhin ausgetauscht, und zwar auf Augenhöhe.

„Jeder im Verein hat nur eine Stimme – die Stadt Bremen mit ihren 550.000 Einwohnern genauso wie die Gemeinde Dötlingen mit ihren 6000.“ Jörg Mielke, Chef der Staatskanzlei in Hannover, hat die Anfänge des Kommunalverbundes zunächst als führender Beamter im Landkreis Osterholz und dann als Landrat miterlebt.

"Außer, dass es uns Geld kostet, haben wir nichts davon"

„Eine Amateurveranstaltung“, so sein Urteil damals, „als Landkreis konnten wir nichts damit anfangen.“ Doch das habe sich grundlegend verändert: „Trotz der schwierigen ersten Jahre, als viele in der Sorge waren, von Bremen über den Tisch gezogen zu werden, und trotz mancher Anfechtungen danach, hat der Verbund es geschafft.“ Einer unter den Gästen, wahrscheinlich mehr, die das ganz anders sehen.

„Außer, dass es uns Geld kostet, haben wir nichts davon“, sagt Larne Sprenger. Der 30-Jährige sitzt für die CDU im Rat der Stadt Achim. Ganz besonders stört er sich an der Entwicklung des Einzelhandels, wie sie vom Kommunalverbund gesteuert wird – oder eben nicht: „Weserpark und Dodenhof sind ausgeklammert, die können machen, was sie wollen.“ Achim stecke dazwischen und bleibe allein mit seinen Sorgen.

So eine kritische Stimme hört man im Publikum, nicht aber vorne bei den Rednern. Es ist Geburtstag, dazu noch ein besonderer, die Nachbarn sind da, und wer will schon streiten bei so einem Anlass. „Zwei, drei haben mir gesagt, dass sie gekommen sind, um sich die Obere Ratshaushalle anzusehen“ – Bovenschulte lacht, als er das erzählt, „warum auch nicht“, sagt er, „ist doch in Ordnung.“