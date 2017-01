„Der Sozialdezernent schiebt jede Form von Verantwortung weiter." (dpa)

Ein denkwürdiger Auftritt. Das zumindest kann man konstatieren, ganz gleich, wie man zu Klaus Rosche steht. Was der Chef der Bremerhavener Sozialbehörde am Dienstag im parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) ablieferte, versetzte die Abgeordneten fraktionsübergreifend in Erstaunen.

Wie berichtet, sollte Rosche als erster Zeuge zu den Hintergründen des massenhaften Sozialleistungsbetrugs in der Seestadt Stellung nehmen. Doch was die Ausschussmitglieder auch fragten – zumeist stießen sie mit ihren Fragen ins Leere.

Rosche wusste nichts über das finanzielle Ausmaß des angerichteten Schadens, nichts über mögliche organisierte Strukturen des Zustroms südosteuropäischer Armutsmigranten, nichts darüber, wo sich diese Menschen aufhalten, seit ihnen das Bremerhavener Jobcenter die Sozialleistungen gestrichen hat.

Ungereimtheiten bei Verträgen und Quittungen

Nur eines wusste Rosche: Dass es nicht seine Aufgabe war, den Missständen auf den Grund zu gehen. „Was hätte ich denn machen sollen?“, entgegnete Rosche mehrfach auf konkrete Vorhaltungen aus den Reihen des Untersuchungsausschusses.

Beispiel: Im Januar 2014 erreichte Rosche eine E-Mail des Bremerhavener Jobcenter-Chefs Friedrich-Wilhelm Gruhl. Darin machte Gruhl auf Ungereimtheiten bei Verträgen und Quittungen aufmerksam, die von den Vereinen „Agentur für Beschäftigung und Integration“ (ABI) und „Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming“ eingereicht worden waren.

Die beiden Vereine befinden sich im Visier der Staatsanwaltschaft, weil sie den bulgarischen und rumänischen Zuwanderern über Scheinarbeitsverträge zu ergänzenden Sozialleistungen durch das Jobcenter verholfen haben sollen, wobei offenbar ein Teil dieser Leistungen wiederum an die Vereine zurückfloss. Für Rosche war Gruhls Mail jedenfalls kein Grund zu eigenen Nachforschungen.

Ausschussmitglieder rangen um Fassung

„Ich hatte ja kein Recht, dort tätig zu werden“, antwortete Rosche auf Fragen aus den Reihen des Untersuchungsausschusses. Im Übrigen gebe es bis heute keine gerichtlich gesicherten Erkenntnisse, ob und was in Bremerhaven zwischen 2013 und 2016 überhaupt falsch gelaufen sei.

Am Mittwoch rangen einige Ausschussmitglieder immer noch um Fassung angesichts der Passivität, die aus Rosches Antworten sprach. „Der Sozialdezernent schiebt jede Form von Verantwortung weiter“, bedauerte Ausschussvorsitzender Nelson Janßen (Linke). Sein Stellvertreter Thomas vom Bruch (CDU) sagte: „Wenn jemand inkompetent ist, was hier offensichtlich der Fall ist, dann sollte er sich wenigstens engagiert zeigen.“

Klaus Rosche habe sich in seiner Befragung durch den Untersuchungsausschuss lediglich bemüht, „Dinge von sich wegzuschieben“. Angesichts der desolaten Vorstellung des Sozialdezernenten sei ihm „angst und bange“, wenn er an die anderen sozialpolitischen Baustellen in der Seestadt denke.

Rücktritt gefordert

Die FDP forderte in einer schriftlichen Erklärung ihres Ausschussmitglieds Hauke Hilz den Rücktritt Rosches. „Nur so können endlich organisatorische und personelle Konsequenzen aus den kriminellen Machenschaften um den massenhaften Sozialbetrug durch osteuropäische Zuwanderer gezogen werden.

SPD-Mann Klaus Rosche ist offensichtlich nicht willens, etwas dagegen zu unternehmen“, so Hilz. Für die Grünen nannte es Sülmez Dogan „erschütternd“, dass Rosche es bis zum heutigen Tage nicht für nötig hält, innerhalb seiner Behörde personelle oder organisatorische Konsequenzen aus den Vorgängen zwischen 2013 und 2016 zu ziehen.

Auch Sozialdemokratin Antje Grotheer ließ Distanz zu Rosche erkennen, wenn auch zurückhaltender in der Wortwahl. Rosches Auftritt, so Grotheer, sei „nicht glücklich“ gewesen. Am Freitag wird mit Jobcenter-Chef Gruhl der zweite Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Rosche hatte Gruhl am Dienstag durch eine Bemerkung in ein ungünstiges Licht gerückt.

Rosche stellte Strafanzeige

Hintergrund: Es war Rosche, der im Juni 2015 – nach langem Zögern – letztlich Strafanzeige bei der Polizei wegen mutmaßlichen Sozialleistungsbetrugs gestellt hatte. Gruhl selbst habe jedoch keine Anzeige erstatten wollen. „Ich musste ihn drängen“, so Rosche. Es dürfte interessant werden, ob Gruhl am Freitag diese Darstellung stehen lässt oder sie dementiert.

Voraussichtlich im Februar sollen auch Vorstandsmitglieder der im Zwielicht stehenden Vereine vorgeladen werden, darunter der Vorsitzende Selim Öztürk und sein Sohn Patrick, der als inzwischen fraktionsloser Abgeordneter der Bürgerschaft angehört.

Nach Informationen des WESER-KURIER hatte die Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2016 gegen Selim Öztürk einen Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr beantragt. Diesem Antrag wurde vom zuständigen Amtsgericht jedoch nicht stattgegeben, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, auf Anfrage bestätigte.