Steigende Einsatzzahlen setzen die Feuerwehr Bremen unter Druck. (Christian Kosak)

Die rasant ansteigenden Einsatzzahlen führen laut Englisch zu „erheblichen Belastungen“, besonders im Rettungsdienst. „Teilweise gibt es noch nicht einmal Zeit für Pausen.“

Bei den Personalversammlungen der Feuerwehr am Dienstag und Mittwoch war die gestiegene Arbeitsbelastung ein zentrales Thema. Zumal sich der Dauerstress offenbar schon auf die körperliche Fitness der Feuerwehrleute auswirkt. „Für Feuerwehr-Verhältnisse haben wir einen relativ hohen Krankenstand“, sagt Englisch über die aktuelle Situation.

Einsatzzahlen sind in die Höhe geschnellt

Wenig erstaunlich, wenn man sich den Kräfteverschleiß im 24-Stunden-Dienst vor Augen hält. Zwölf Stunden arbeiten die Feuerwehrleute im Rettungsdienst, danach noch einmal weitere zwölf Stunden im Löschdienst oder umgekehrt. Mit den nötigen Ruhepausen kein ungewöhnliches Arbeitsmodell, danach gibt es erst einmal 48 Stunden frei. „Diese Rechnung hat anfänglich auch funktioniert“, so Englisch. Allerdings nicht mehr, seit die Einsatzzahlen in die Höhe geschnellt sind. „Diese Mehrbelastung fällt uns jetzt auf die Füße, letzten Endes sind wir die Leidtragenden.“

Was für das Personal gilt, gilt auch für die Einsatzfahrzeuge. Als Beispiel nennt Englisch ein Fahrzeug, das allein in diesem Jahr schon fast 5000 Einsätze gefahren sei. Die Krux: Es gibt gesetzliche Vorgaben, nach denen der Rettungsdienst in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein muss – laut Englisch eine „völlig illusorische“ Zielsetzung.

Mangel an Rettungswagen und Personal

„Um das zu erfüllen, müssten wir 20 Rettungswagen mehr haben.“ Doch selbst wenn die beschafft werden könnten, sei ohne zusätzliches Personal noch nichts gewonnen. „Da haben wir ein Riesenproblem“, sagt Englisch.

Eine Patentlösung für die angespannte Situation hat auch der Personalratsvorsitzende nicht. Nach mehr Personal könne man zwar immer rufen, so Englisch. „Aber es gibt auch andere Stellschrauben.“ Denkbar seien organisatorische Änderungen. Letztlich handele es sich um eine „gesundheitspolitische Frage“. Sein Appell: „Die Weichen müssen jetzt gestellt werden, sonst laufen wir den Einsatzzahlen immer hinterher.“

Bei der Berufsfeuerwehr Bremen sind rund 610 Menschen beschäftigt: 490 im Kernbereich sowie weitere 120 Mitarbeiter im Rettungsdienst.