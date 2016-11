Der Bremen-Krimi sollte eigentlich der zweite Fall der „Wall-Wache“ werden. (Christina Kuhaupt)

Der Funke sprang über, als es bei Harms am Wall brannte. „Für einen Krimi ein super interessantes Thema“, sagt Schriftstellerdebütant Roland Bühs. Der spektakuläre Fall hat ihm den Stoff geliefert für seinen ersten Bremen-Krimi, ein 189-Seiten-Buch mit dem Titel „Warmabbruch“.

„Mehr kann man dazu ja auch nicht sagen, wenn der ganze Fall noch so unklar ist.“ Bei Bühs geht es denn auch deutlich dramatischer zu als in der Wirklichkeit. Zwei Leichen finden sich im ausgebrannten Dachstuhl, ein weiterer unnatürlicher Todesfall folgt. Eine Menge Arbeit für sein Ermittlerduo von der „Wall-Wache“, den asketischen Kommissar Schilling und seine Kollegin Inge Dunker.

Ein blutiger Anfänger ist Bühs nicht. Im Landesinstitut für Schule (LIS) war der 67-Jährige bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren in der Lehrerausbildung tätig, währenddessen hat er eine Reihe von Büchern für Referendare geschrieben. Allerdings stets nur Sachbücher, keine Fiktion. „Dabei wollte ich schon immer mal einen Roman schreiben“, sagt der Literaturliebhaber, ein Verehrer der „hardboiled-Krimis“ von Raymond Chandler und Dashiell Hammett. Wobei Bühs sein Erstlingswerk eigentlich erst als zweiten Fall der „Wall-Wache“ vorgesehen hatte. Auf Wunsch des Verlags habe er ihn aber vorgezogen. „Weil der Harms-Brand eben aktueller ist.“

Dreiviertel Jahr bis zur Fertigstellung

Ein gutes dreiviertel Jahr hat Bühs für seinen Krimi gebraucht. „Ein Buch zu schreiben braucht viel Zeit“, sagt er. „Zum Nachdenken, Formulieren, Recherchieren.“ Gerade auf gründliche Recherche legt Bühs großen Wert. „Es soll ja halbwegs authentisch sein und kein reines Fantasieprodukt.“ Wertvolle Hinweise über die Forensik lieferten ihm die Online-Publikationen des Bundeskriminalamts, bei der lokalen Recherche half die Lektüre des WESER-KURIER. Nur bei der Darstellung der polizeilichen Routinearbeit nahm er es nicht ganz so genau.

Mit einer echten Kommissarin habe er zwar mal gesprochen, sagt Bühs. „Aber ich befürchte, dass wahre Polizeiarbeit zu einem großen Teil aus Aktenstudium und Verwaltungsarbeit besteht.“ Erste Schreiberfahrungen als Krimi-Autor sammelte Bühs als Nachhilfelehrer. Der 67-Jährige unterrichtet einen Jugendlichen aus Togo, dem wollte er das Deutschlernen etwas spannender gestalten – und schrieb für ihn eine kleine Detektivgeschichte. „Damit fing es an“, sagt Bühs.

Noch mehr Bremen-Krimis geplant

Schon jetzt sind die nächsten Bremen-Krimis in Planung. Nicht noch mehr über das Feuer am Wall, das Thema ist erledigt. Aber über weitere Fälle und Begebenheiten, die in Bremen und umzu für Schlagzeilen sorgten. Schon druckfertig ist der zweite, eigentlich erste Fall des Ermittlerduos Schilling/Dunker mit dem Titel „Entsorgung“. Die Vorlage lieferte die Explosion in einer Chemiefabrik in Ritterhude vor gut zwei Jahren. Erscheinen soll das Buch im kommenden Frühjahr, wie auch schon der erste Band im Bremer Kellner-Verlag.

Sogar den dritten und vierten Band hat Bühs schon grob vor Augen. Im dritten Band soll es um die „ominöse Baugrube“ am Bahnhofsplatz gehen, der Titel: „Mördergrube“. Baustellen seien in allen großen Städten ein „echter Sumpf“, sagt Bühs. Danach will er seine Ermittler auf die Fährte eines Sozialbetrügers schicken. Ein Fall in Anlehnung an den mutmaßlichen Sozialbetrug eines SPD-Bürgerschaftsabgeordneten in Bremerhaven.

Eigener Charakter spiegelt sich teilweise im Roman wieder

Seit seinem achten Lebensjahr lebt Bühs in Bremen. Das Licht der Welt hat er in Duisburg erblickt, sein Vater bekam nach der Pleite seiner Firma an der Weser einen neuen Job als Techniker. Nur zwischendurch kehrte Bühs seiner neuen Heimat mal den Rücken. Als Student lebte er in den frühen 1970er-Jahren in Berlin, kam aber gleich danach wieder zurück. „Weil es mir in Bremen so gut gefällt“, sagt der dreifache Vater.

Hat denn der Autor eigene Charaktereigenschaften in seiner Hauptfigur verarbeitet? Da muss Bühs ein Weilchen überlegen. Der Kommissar sei sehr fürsorglich mit seinen Kindern, sagt er schließlich. „Das war ich auch immer.“ Streng genommen hat damit sogar seine späte Karriere als Schriftsteller angefangen. Schon seinen eigenen Kindern habe er immer gern „ein paar Geschichten“ erzählt und die in kleinen Heftchen festgehalten. Aus den kleinen Heftchen ist jetzt ein ganzes Buch geworden.