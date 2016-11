Die Kita St. Michaelis ist eine der evangelischen Kindertagesstätten im Land Bremen. (Christina Kuhaupt)

Kindertagesstätten, Personalmangel und Finanzen waren am Mittwoch die zentralen Themen beim Kirchentag der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) in Bremen-Nord. 140 Delegierte aus 61 Gemeinden sowie 15 Vertreter gesamtkirchlicher Einrichtungen versammelten sich zur traditionellen Herbsttagung im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Vegesack. Ein stattliches Parlament für eine der kleinsten Landeskirchen. Auf Grund der basisdemokratischen Struktur der BEK entsendet jede Gemeinde – ob Domgemeinde oder Wasserhorst – entsprechend ihrer Größe eine bestimmte Zahl an Vertretern.

Zügig verabschiedete das Parlament den Jahresabschluss 2015 und den Haushalt für das Jahr 2017: 64,4 Millionen Euro für die kirchliche Arbeit und 57,4 Millionen Euro für die Kindertagesstätten. Kritik wurde laut, weil der Eigenanteil der BEK für die Kindertagesstätten in Höhe von 9,2 Millionen Euro in 2017 von einigen Delegierten für sehr hoch erachtet wurde. Tatsächlich reichen die Elternbeiträge und staatlichen Zuschüsse für den Betrieb der 65 Standorte mit 3700 Plätzen aber nicht aus. Um die Betreuung der Kinder in den evangelischen Einrichtungen zu gewährleisten, schießt die BEK daher aus Kirchensteuermitteln 1,8 Millionen Euro für außerordentliche Bauinvestitionen und 7,4 Millionen Euro für den laufenden Betrieb zu.

Neugeborene sind meist "nicht evangelisch"

„Wir haben derzeit noch gute Kirchensteuereinnahmen, weil die Konjunktur brummt“, sagt Sabine Hatscher, aber auf Dauer sei wegen des demografischen Wandels mit Einbußen zu rechnen. „Es sterben mehr Menschen als geboren werden.“ Aktuell steige zwar die Geburtenrate, aber die Neugeborenen seien „für gewöhnlich nicht evangelisch“.

Thematisiert wurde auch der Fachkräftemangel. In der BEK arbeiten derzeit 136 Pastorinnen und Pastoren. In den nächsten 15 Jahren werden etwa 90 Prozent von ihnen in den Ruhestand gehen. Gebraucht werden junge Theologen, aber auch Organisten, Diakone oder Sozialpädagogen.