Ein Orientierungspunkt, der große Schriftzug in luftiger Höhe. (Frank Thomas Koch)

Für Stefan Rettich ist die Schweineskulptur am Eingang der Sögestraße mehr als nur Kunst im öffentlichen Raum. „Der Zugang zur Sögestraße ist für Außenstehende nur schwer zu finden“, sagt der Architekt. Die Schweineskulptur sei deshalb so etwas wie ein Orientierungsmal. Genauso wie der große Schriftzug in luftiger Höhe.

Gleich zweimal also der Wink mit dem Zaunpfahl, um Ortsunkundigen den Weg in die Innenstadt zu weisen. Rettich sieht darin ein generelles Problem der Bremer City. „Die Zugänge in den Kern der Altstadt sind nicht besonders klar ausgeprägt.“

„Doppeltor-Situation“

Die Wurzel des Übels: die „Doppeltor-Situation“ an den wichtigsten Eingangsbereichen zur Innenstadt. Was Rettich damit meint, erläutert der 48-Jährige am Beispiel des Übergangs vom Herdentor in die Sögestraße. Direkt am Wall sei das erste Tor, das zweite Tor dann der Eingang zur Sögestraße.

Der Zugang zur Sögestraße ist für Außenstehende nur schwer zu finden. (Karsten Klama)

Ähnlich die Situation an der sogenannten AOK-Kreuzung: zunächst die Bürgermeister-Smidt-Straße und erst danach die Ansgaritorstraße als eigentliche Öffnung in die Innenstadt. Ein Bremer Spezifikum? Dafür will Rettich seine Hand zwar nicht ins Feuer legen. Aber: „Aus anderen Städten kenne ich das so nicht.“ Womöglich spielten in Bremen „stadtmorphologische Gründe“ eine Rolle, also historisch gewachsene Strukturen.

Dass die Bebauung am Wall im Bereich der Sögestraße eine Torsituation simulieren soll, bestätigt Landeskonservator Georg Skalecki. Und gesteht auch gern ein, dass der Zugang zur Sögestraße „nicht bewusst akzentuiert“ sei. Also eine „Doppeltor-Situation“ – aber gibt es die auch andernorts in der Innenstadt? Das beurteilt Skalecki eher skeptisch.

Anders Rettich macht doppelte Eingangstore „mehr oder weniger“ in allen wichtigen Zugangsbereichen aus. So richtig aufgefallen ist ihm diese Besonderheit erst unlängst bei der Vorbereitung für seinen Vortrag beim Innenstadt-Forum (wir berichteten).

„Bei einem Gang durch die Innenstadt ist mir die Doppeltor-Problematik bewusst geworden“, sagt der Mann, der bis Sommer dieses Jahres als Professor an der Hochschule Bremen gelehrt hat und jetzt einen Lehrstuhl in Kassel bekleidet.

Ob das der Grund oder zumindest einer der Gründe für den geringen Anteil an Einzelhandelsfläche in der Innenstadt ist? Empirisch nachweisen lasse sich derlei nicht, so Rettich. Gleichwohl will er einen Zusammenhang zwischen mangelhaften Eingangssituationen und mangelndem Kundenzustrom nicht ausschließen.

Doch wie lässt sich Abhilfe schaffen? Weil natürlich nicht sämtliche Eingangsbereiche von Grund auf neu gestaltet werden können, plädiert der Architekt dafür, sich bietende Chancen zu nutzen. Bei Neubauten oder Sanierungen im Bereich der Einfallstore müsse darauf geachtet werden, „dass die Eingangssituation klarer zum Tragen“ komme.

„Kleinere städtische Hochpunkte“

Ein passendes Instrument dafür: die Schaffung „kleinerer städtischer Hochpunkte“. Denn: „Hochbauten signalisieren den Besuchern die Funktion als Eingangsbereich.“ Potenzial dafür sieht Rettich im Bereich des Ansgarikirchhofs, der seine vitale Funktion von einst eingebüßt habe. „An der Stelle des Bremer Carrées sollte wie früher eine Drehscheibe in der westlichen Altstadt entstehen.“

Um gute und vernünftige Lösungen zu erreichen, rät Rettich zu Wettbewerben. Das sei die beste Gewähr dafür, „Allerweltsfassaden“ wie beim Neubau des Kühne + Nagel-Gebäudes zu verhindern. Die Handelskammer stehe in der Pflicht, stärkeren Einfluss auf ihre Klientel zu nehmen. „Auch, wenn es teurer wird: Ein hochwertiges Bauwerk schafft höhere Nachhaltigkeit, davon profitieren am Ende alle.“

Für die entscheidenden Akteure sieht Rettich noch Luft nach oben. Damit Qualität entstehen könne, müssten sich Stadt und Handelskammer noch mehr austauschen. „Das ist trotz Innenstadt-Konzept noch nicht so ganz gelungen.“