Klinik im Fokus: Richter am Oberlandesgericht prüfen derzeit, ob sich drei angestellte Ärzte des Klinikums Bremen-Ost vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen. (Christina Kuhaupt)

Der Tod einer 20-jährigen Bremerin nach ihrer Entlassung aus der Psychiatrie im Klinikum Ost vor gut zwei Jahren beschäftigt nun auch die Behörden. „Dieser Fall ist für uns Anlass, ganz intensiv unter den Teppich Psychiatrie im Klinikum Bremen-Ost zu schauen“, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, Rainer Bensch.

Er ist auch Mitglied der Besuchskommission im Klinikum Ost. Bensch fordert die Behörde auf, während der nächsten Sitzung der Gesundheitsdeputation schriftlich über die Arbeit der Psychiatrie am Klinikum zu berichten.

Frage nach ärztlichen Kunstfehlern

Unter anderem möchte die CDU wissen, wie viele Patienten mit bipolaren Störungen in den vergangenen zwei Jahren als Notfälle in der Psychiatrie des Klinikums Ost behandelt wurden, wie diese therapiert worden sind und welche Medikamente diese Patienten erhalten haben.

„Wie wird sichergestellt, dass Patienten mit akutem Suizidrisiko nicht vorzeitig entlassen werden“, fragt Bensch und: „Wegen wie vieler ärztlicher psychiatrischer Kunstfehler hat die Staatsanwaltschaft Bremen seit 2014 mit jeweils welchen Ergebnissen ermittelt?“

Wie berichtet, war die 20-Jährige, die vermutlich an einer bipolaren Störung litt, als Notfall und als suizidgefährdet in die Psychiatrie eingewiesen worden. Knapp einen Monat später, am Tag ihrer Entlassung, hatte sie sich selbst getötet.

Vorwurf an die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen fahrlässiger Tötung gegen drei Ärzte, stellte ihre Ermittlungen aber 2016 ein. Ausschlaggebend dafür war nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Gutachten, das nach den Worten der Mutter des Opfers fehlerhaft ist. Claudia Beck wirft der Staatsanwaltschaft vor, die Fakten nicht ausreichend geprüft zu haben.

Sie möchte nun vor dem Oberlandesgericht gegen die Ärzte klagen. Die Richter dort wollen nach eigenen Angaben noch im Januar entscheiden, ob der Fall wieder aufgenommen und geprüft wird. Das Oberlandesgericht ist die Instanz vor dem Bundesgerichtshof.

Claudia Beck erhebt schwere Vorwürfe. Ihre Tochter sei genötigt worden, ein antriebsteigerndes Medikament gegen Depressionen zu nehmen, obwohl der Hersteller darauf hinweist, dass es die Gefahr eines Suizids verstärkt. „Ziel der Einweisung in die Klinik war es, dass meine Tochter ihre Suizidgedanken überwindet“, sagt Beck.

Aufklärung über Risiken des Medikaments war mangelhaft

Das von den Ärzten verabreichte Medikament aber habe die Suizidgedanken ihrer Tochter zur Tat befördert. Beck ist überzeugt: „Es handelt sich nicht um einen Freitod, wenn ein Medikament gegeben wird, das den freien Willen ausschaltet, und wenn die Patientin dazu gebracht wird, dieses Medikament einzunehmen.“

Nach Angaben von Beck wies außerdem die gesetzlich vorgeschriebene Aufklärung über die Risiken des verabreichten Medikaments Sertralin zunächst Lücken auf. In den Ermittlungs- und Krankenakten, die die Staatsanwaltschaft erst nach ihren Ermittlungen herausgegeben habe, sei die Dokumentation aber plötzlich vollständig gewesen.

Zudem sei ihre Tochter als Notfall in die Psychiatrie eingewiesen, dann aber von einer Ärztin ohne abgeschlossene Facharztausbildung behandelt worden. Diese habe ihre Tochter schließlich entlassen, obwohl sie festgestellt habe, dass es der jungen Frau schlecht ging. Im Entlassungsbrief, der dem WESER-KURIER vorliegt, heißt es unter anderem, die Patientin werde nach ausreichender Stabilisierung und ohne Anhalt für Eigen- oder Fremdgefährdung entlassen.

Akte liegt beim Oberlandesgericht

Es sind nur einige von vielen Ungereimtheiten, die nach Claudia Becks Ansicht von der Staatsanwaltschaft nicht sorgfältig genug geprüft worden sind. Die Klinik will sich aus Datenschutzgründen grundsätzlich nicht zu dem Fall äußern; die Staatsanwaltschaft könne derzeit keine Stellung nehmen, weil sich die Akte beim Oberlandesgericht befinde, so Sprecher Frank Passade.

Innerhalb der SPD ist der Fall zumindest Gesprächsthema. „Es ist wichtig, dass man hinterher geht, wenn Menschen sagen, da läuft etwas schief“, sagt die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Stephanie Dehne, zu dem Fall. Die Kriminalpolizei, die 2014 für die Staatsanwaltschaft ermittelt hatte, gibt keine Auskunft und verweist an die Staatsanwaltschaft als „Herrin des Verfahrens“.