Kühne + Nagel (Lisa Boekhoff)

Die gestoppten Arbeiten am Stammsitz von Kühne + Nagel in der Martinistraße werden seit Freitag fortgesetzt. Das gab das Logistikunternehmen bekannt. Nach einem Vorfall am Montag vergangener Woche unterbrach die von ihm beauftragte Abrissfirma den Abtrag einer Mauer zunächst. Ein Bagger hatte das Nachbargebäude so massiv beschädigt, dass mehrere Backsteine in das Schlafzimmer der Anwohnerin Irmgard Damboldt gedrückt wurden.

Nur durch Zufall blieb die 77-jährige Frau unverletzt. Der Durchbruch zu ihrer Wohnung ist mittlerweile größer geworden. Laut einem von der Eigentümergemeinschaft beauftragten Statiker ist das Mauergefüge der Wand so zerstört, dass sie neu aufgebaut werden muss, sagt Uwe Piehl. Der Anwalt für Immobilien- und Mietrecht vertritt Damboldt und einen weiteren Anwohner juristisch gegenüber Kühne + Nagel. Im Haus gibt es neben dem Durchbruch weitere Schäden aufgrund der Bauarbeiten. Der Abtrag der Mauer könne wiederum dazu führen, dass neue Risse entstehen.

Der Anwalt fordert, dass die Schäden bis Anfang März behoben werden. Seit dem Vorfall übernachtet Irmgard Damboldt in einem Hotel in der Nähe. Weil sie einen Pflegedienst benötigt, muss sie immer wieder zurück in ihre Wohnung, um dort behandelt zu werden. Er erwarte, dass Kühne + Nagel seiner Mandantin am Ende einen Ausgleich für die Unannehmlichkeiten zahle, sagt Piehl. Bis jetzt habe es zudem weder eine persönliche noch eine offizielle Entschuldigung gegeben. Kühne + Nagel wollte seine Aussagen nicht kommentieren.