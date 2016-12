Das Sparschwein eines Friseursalons wurde gestohlen. (Symbolbild) (dpa)

Die Frau hatte am späten Donnerstagvormittag einen Friseursalon in der Vegesacker Straße betreten und um einen Termin gebeten. Doch dann habe sie nach dem Sparschwein gegriffen und sei aus dem Geschäft geflüchtet, berichtet die Polizei. Eine 17-jährige Auszubildende folgte der Täterin daraufhin auf die Straße und konnte sie noch am Arm festhalten. Die Frau zog darauf eine Waffe und bedrohte damit die Zeugin. Diese ließ die Täterin laufen.

Die Räuberin war ca. 175cm groß, ca. 30-35 Jahre alt und hatte goldblonde Haare. Sie wird als gepflegte Erscheinung mit glatter Haut beschrieben. Auffällig war ihr grüner Kajalstrich als Make-up. Der Zeugin fiel die spitze Nase der Täterin auf. Bekleidet war die unbekannte Frau mit einer dunklen Jacke und Jeans. Sie führte einen auffallend weißen Beutel mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 36 23 888 entgegen. (wk)