(Sarah Rauch)

Die beiden Männer im Alter von 19 und 29 Jahren waren in ein mit Stacheldraht gesichertes Altmetalllager der Bahn eingestiegen und hatten gerade 50 Kilogramm des begehrten Buntmetalls in Reisetaschen gepackt. Ein Bahnmitarbeiter hatte in der Nacht zum Freitag zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen und die Bundespolizei informiert.

Während der 29-Jährige im Drahtkäfig nicht rechtzeitig entkommen konnte, wurde beim Ausleuchten des Areals sein Partner in einer Baumkrone entdeckt. Er kam freiwillig herunter. Einer der beiden Männer hat wegen ähnlicher Delikte gerade erst eine dreimonatige Haftstrafe verbüßt. Davor war er unter anderem bereits in Zusammenhang mit einem Diebstahl von Buntmetall in Oldenburg aufgefallen. Bundespolizisten hatten sie letztmalig noch unabhängig voneinander im Januar und Juni festgenommen, als sie in Drogeriemärkten gestohlen hatten.

Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro. Nach Prüfung und auf Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden beide aufgrund fehlender Haftgründe nach intensiven polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Das staatsanwaltschaftliche Verfahren wird unabhängig davon gegen sie fortgesetzt. (wk)