Bei der Demonstration vor der Bremer Bürgerschaft kam es zu einem Handgemenge und die Polizei trennte die Lager. (Stefanie Heitmann)

Die Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei haben auch in Norddeutschland lebende Kurden mobilisiert. Rund 1200 von ihnen nahmen nach Angaben der Polizei am Samstag an einem Protestzug von Bremens Hauptbahnhof zum Marktplatz teil.

Die Polizei sicherte den Protestzug mit mehreren Dutzend Beamten ab. Neben den Rednern waren auch Sprechchöre wie "Faschist Erdogan" zu hören. Es kam daraufhin zu kurzen tumultartigen Szenen zwischen Demonstranten und pro-türkischen Passanten und die Kundgebung musste unterbrochen werden. "Lasst Euch nicht provozieren", rief eine Rednerin den kurdischen Demonstranten zu.

Die Polizei trennte die Gruppen voneinander. Danach konnten die Redner weiter fortfahren.

In Hamburg sind am Sonnabend ebenfalls mehrere Hundert Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen, um gegen die Festnahme von führenden Abgeordneten der Kurdenpartei HDP in der Türkei zu protestieren.

Auch in Köln haben rund 7000 Kurden laut Polizei am Sonnabend friedlich gegen die Unterdrückung der Opposition in der Türkei und gegen die Festnahmen pro-kurdischer Politiker und Journalisten demonstriert. (wk)