Der ehemalige Guantánamo-Häftling Murat Kurnaz aus Bremen hat Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, auf ihn zuzukommen und sich zu entschuldigen, bevor er sich zum Bundespräsidenten wählen lässt. (Christina Kuhaupt)

Murat Kurnaz hat Frank-Walter Steinmeier aufgefordert, auf ihn zuzukommen und sich zu entschuldigen, bevor er sich zum Bundespräsidenten wählen lässt. „Für mich ist das eine offene Wunde, eine maßlose Enttäuschung, von Deutschland in der Not im Stich gelassen worden zu sein“, sagte der Bremer dem WESER-KURIER. „Und Herr Steinmeier als Kanzleramtschef war der Hauptverantwortliche. Bis heute ist er nicht auf mich zugekommen, bis heute hat er sich nicht entschuldigt.“ Kurnaz fügte hinzu: „Er sollte sein Sündenregister bereinigen, bevor er Bundespräsident wird.“ Er hatte diese Forderung schon mehrfach erhoben.

Kurnaz' Rechtsanwalt Bernhard Docke erklärte: „Herr Steinmeier mag ein guter und bedächtiger Außenminister sein und sich diverse Verdienste erworben haben. Doch es gibt einen dunklen Fleck in seiner politischen Biografie, und diesen Makel sollte er bereinigen, bevor er das höchste Staatsamt übernimmt.“

Vorwurf: Überstellung nach Deutschland verweigert

Als damaliger Kanzleramtsminister habe Steinmeier im Oktober 2002 Kurnaz, der im Januar desselben Jahres nach Guantánamo kam und schon im Oktober von deutschen wie US-Sicherheitsdiensten als ungefährlich und unschuldig eingeschätzt worden sei, die von den USA in Aussicht gestellte Überstellung nach Deutschland verweigert. Der Deutsch-Türke habe daraufhin bis zu seiner Freilassung im August 2006 knapp vier weitere Jahre unter Folter und Entrechtung in Guantánamo gelitten, so Docke.

Steinmeier war bereits in einem Untersuchungsausschuss vorgeworfen worden, ein Angebot der Amerikaner zur Auslieferung nicht angenommen zu haben – obwohl es keine Belege für angebliche terroristische Aktivitäten von Kurnaz gegeben habe. Steinmeier, als Kanzleramtschef für die Koordinierung der Geheimdienste zuständig, bestritt damals seine Schuld.