Verhandlungen im Landgericht Bremen.

Wegen Totschlags solle der Angeklagte zunächst vier Jahre und vier Monate ins Gefängnis und dann wegen seiner Alkohol- und Drogenprobleme in den Maßregelvollzug, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch im Landgericht Bremen. Der Verteidiger forderte eine Strafe von maximal fünf Jahren und die Unterbringung im Maßregelvollzug. Das Urteil wird am kommenden Mittwoch erwartet.

Die Anwältin der Nebenkläger betonte die Folgen der Tat für die Kinder und Schwestern des Opfers. "Die Familie ist zerrissen durch Schmerz und Trauer." Angst bestimme ihr Leben. Ihre Mandanten wünschten sich, dass der Angeklagte seine Strafe möglichst weit weg von Bremen verbüßen muss. Ein Strafmaß forderte die Anwältin nicht.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft stach der Mann im März 2016 mindestens zwei Mal mit einem Küchenmesser auf seine Ex-Ehefrau ein. Die Tat geschah in der Wohnung der Frau, in der auch die beiden Kinder des früheren Paares - damals 7 und 17 Jahre alt - waren.

Die 17-Jährige wurde am frühen Morgen von den Schreien ihrer Mutter geweckt und fand diese blutend im Wohnzimmer. Während sie sich um die Verletzte kümmerte, verließ ihr Vater die Wohnung und versteckte sich. Als die Frau im April an den Folgen der Tat starb, stellte er sich der Polizei. (dpa)