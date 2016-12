Aufstehen zur Urteilsverkündung: Drei der vier Angeklagten am Mittwoch im Landgericht. (Christina Kuhaupt)

Es ging um die Einfuhr von 430 Kilo Kokain, aber in ihren Plädoyers hatten sich die Verteidiger der Angeklagten – wie es ihrer Aufgabe vor Gericht entspricht – nach Kräften darum bemüht, den Tatbeitrag ihrer Mandanten kleinzureden. An der Einfuhr der Drogen seien sie ohnehin nicht beteiligt gewesen. Und auch von einer Mittäterschaft am Drogenhandel könne doch eigentlich keine Rede sein. Es ginge allenfalls um Beihilfe...

Doch diesen Zahn zog ihnen das Landgericht am Mittwoch bei der Urteilsverkündung. Und das ohne Betäubung: Selbstverständlich seien die Angeklagten Mittäter. Sie alle hätten ein hohes Maß an krimineller Energie an den Tag gelegt und seien wichtige Glieder bei dem Vorhaben gewesen, große Menge an Drogen aus Südamerika zu den Endverbrauchern in Europa zu bringen. „Es ging um viel und das war Ihnen auch bewusst“, betonte der Vorsitzende Richter Helmut Kellermann. Entsprechend hoch müssten daher die Gefängnisstrafen ausfallen.

Kokain im Kühlcontainer

Drei der vier Angeklagten wurden wegen unerlaubter Einfuhr und Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt. Innerhalb dieses Trios gewichtete das Gericht die einzelnen Tatbeteiligungen unterschiedlich. Für acht Jahre und einen Monat muss der Mann hinter Gitter, den das Gericht als Haupttäter bei den Vorgängen betrachtete, die sich zwischen Dezember 2015 und Februar 2016 in Bremerhaven zugetragen haben. Dreimal landeten dort in dieser Zeit Kühlcontainer aus Südamerika, die neben Fleisch oder Bananen auch große Mengen Kokain enthielten.

Die Angeklagten hätten diese Drogen zwar weder bestellt noch seien sie am eigentlichen Umsatzgeschäft beteiligt gewesen, erklärte Richter Kellermann. „Aber irgendjemand musste das Zeug aus dem Hafen rausschaffen.“ Genau dies sei die Aufgabe der Angeklagten mit ihren guten persönlichen Kontakten zu Arbeitern, Kranführern und Schichtleitern im Hafen gewesen. Dafür seien sie von den Hintermännern des Drogendeals engagiert worden. Und es sei keine Kleinigkeit gewesen, dies alles zu organisieren, stellte der Richter klar. Dazu habe es einer Vielzahl von Handlungen und der entsprechenden kriminellen Energie bedurft.

Haupttäter bleibt in Untersuchungshaft

Die Urteile gegen zwei weitere Angeklagte lauteten sechs Jahre und elf Monate sowie sechs Jahre und vier Monate Haft. Anders als ihr Kompagnon seien sie nur an zwei der drei angeklagten Fällen beteiligt gewesen, aber auch sie seien ohne Frage Täter und nicht nur Helfer. Zudem könne der stark drogenabhängige Haupttäter laut medizinischem Gutachten für sich geltend machen, während der Taten „so voller Koks“ gewesen zu sein, dass bei ihm eine erheblich beeinträchtigte Steuerungsfähigkeit zumindest nicht auszuschließen sei.

Dies träfe auf die beiden anderen Angeklagten nicht zu: „Ihnen ging es einzig und allein darum, möglichst schnell und mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld zu machen.“ Vergleichsweise milde kam der vierte im Bunde mit einem Jahr auf Bewährung davon. Er wurde auch von der Staatsanwaltschaft tatsächlich nur als Helfer angesehen. Der Hafenarbeiter hat seinen Job verloren und wurde mit einem allgemeinen Hafenverbot belegt.

Blieb am Schluss die Frage nach der Untersuchungshaft. Drei der Angeklagten sitzen seit fast zehn Monaten im Gefängnis. Für den Haupttäter wird dies so bleiben. Er will von den Drogen loskommen und wurde vom Gericht in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Dagegen beantragten die beiden anderen, die ins Gefängnis müssen, ihre U-Haft aufzuheben oder zumindest außer Vollzug zu setzen, um vor Antritt ihrer Haftstrafe Weihnachten und den Jahreswechsel noch im Kreise ihrer Familien verbringen zu können. Gegen Meldeauflagen, Einziehen von Personalausweis und Reisepass sowie finanziellen Sicherheitsleistungen erfüllte das Gericht diesen Wunsch.