In den Battles trat Lara Trautmann gegen den selbst ernannten Partykanzler Martin Martini an. (ProSieben/SAT.1/Richard Huebner)

Zu welchem Lied lässt man einen selbst ernannten Partykanzler und eine gefühlvolle Balladen-Sängerin gegeneinander antreten? Für Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier ist die Antwort ganz klar: "Tausend Tränen Tief" von Blumfeld heißt das Stück, mit dem sie am Donnerstagabend die Bremerin Lara Trautmann und Schlagersänger Martin Martini in der Castingshow The Voice of Germany in den Battle-Ring schickten. Mit Erfolg für die 27-Jährige. Sie schaffte es erneut eine Runde weiter und ist damit unter den letzten zehn Kandidaten in demTeam der Fantastischen Vier.

"Es war natürlich etwas schwierig, ein Lied zu finden, das zu uns beiden passt, aber am Ende hat es total viel Spaß gemacht, weil Martin und ich uns so gut verstanden haben", sagt Trautmann. Zwar hätten sich nach dem Auftritt alle Juroren für sie ausgesprochen, trotzdem habe sie es bis zum letzten Moment nicht glauben können, dass sie wieder eine Runde weiter ist. Erst als Moderator Thore Schölermann ihren Arm hoch riss, realisierte die 27-Jährige, dass sie gegen ihren Mitstreiter gewonnen hatte.

Zu Hause im Schnoor den Auftritt verfolgt

Trautmann hat ihren Auftritt am Donnerstagabend vor dem Fernseher zu Hause im Schnoor verfolgt. „Mit vielen Freunden, Sekt und Pizza“, sagt sie. Von ihrer Familie und ihren Freunden habe sie durchgehend positive Rückmeldung für ihre Teilnahme an dem Fernseh-Wettkampf erhalten.

Die Aufzeichnung der Sendung liegt mittlerweile bereits mehrere Wochen zurück. Seitdem erlebt Trautmann schon in Ansätzen, wie es sein könnte, berühmt zu sein. Nach ihrem Auftritt in den Blind Auditions sei sie schon in der Bremer Innenstadt und beim Tanken angesprochen worden. "Es ist ein irres Gefühl, wenn die Leute dich erkennen. Das ist das, was ich immer wollte.“

Ganz unbekannt ist die rothaarige Bremerin allerdings nicht (wir berichteten). Vor allen in der Gaming-Szene hat sie sich unter ihrem Pseudonym Lara Loft einen Namen gemacht. Sie synchronisiert unter anderem Computerspiele wie World of Warcraft oder verlieh der jungen Lara Croft in "Rise oft the Tomb Raider" ihre Stimme.

Außerdem moderiert sie seit kurzem eine Gaming-Show auf Youtube. Dass sie auch singen kann, stellte Trautmann schon in einem Musical unter Beweis: Während ihrer Ausbildung an der ­European Musical Academy spielte sie die Titelrolle in „Arielle, die kleine Meerjungfrau“. Anschließend bildete sie der Chefsprecher von Radio Bremen, Holger Postler, aus.

Ihr Talent als Synchronsprecherin kam auch bei ihren The Voice-Kollegen gut an, erzählt Trautmann. So habe sie regelmäßig während der Autofahrten zu Proben und Auftritten die Rolle des Navigationsgerätes übernommen und damit für den ein oder anderen Lacher gesorgt. Das bekamen auch die Coaches mit. Samu Haber schwärmte: „Willst du mein Alarm beim Wecker sein? ‚Guten Morgen, Samu. Es ist Dusch-Zeit‘.“

Ihr zweiter Versuch

So glatt wie bei diesem Mal lief es nicht immer für Trautmann. Bereits im vergangenen Jahr wagte sie einen Versuch bei der Casting-Show. Damals ohne Erfolg. Niemand drehte sich für sie um, und auch ihr Auftritt wurde nicht ausgestrahlt.

„Beim ersten Mal war ich tierisch nervös und wurde immer unsicherer, als sich keiner umgedreht hat. Beim zweiten Mal habe ich das Gefühl auf der Bühne einfach nur genossen. Wahrscheinlich hat man das dann auch gehört.“ Mit dem Song „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor überzeugte sie in den Blind Auditions nicht nur Fanta Vier, sondern auch Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber.

Die Arbeit mit Smudo und Michi Beck habe sie ein ganzes Stück nach vorn gebracht, sagt Trautmann – auch wenn die Zeit mit den beiden begrenzt war. Die meiste Zeit über probten sie und ihre Mitstreiter ohne die Unterstützung der bekannten Juroren. Ob sie auch in der nächsten Runde weiterkommt, darf Trautmann jetzt noch nicht verraten. So oder so, will sie aber Bremen oder zumindest dem Norden die Treue halten. „Ich brauche Möwen, Wasser und Natur, um glücklich zu sein."

Um in die Live-Shows zu kommen muss Lara Trautmann Anfang Dezember die sogenannten „Singoffs" überstehen. Die Sendung wird immer donnerstags bei Pro 7 und sonntags bei Sat 1 jeweils um 20.15 Uhr ausgestrahlt.