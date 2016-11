Auf das Laternenlaufen am Marktplatz freuen sich die Kinder das ganze Jahr. (Karsten Klama)

Mit Pferd und Laternen durch Bremen ziehen – darauf freuen sich viele Kinder das ganze Jahr. Das Fest des Heiligen Martin geht zurück auf den Bischof von Tours, der als Soldat einmal seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt haben soll. Der Kirchenmann starb am 8. November 397 und wurde am 11. November 397 beerdigt. Das größte Laternelaufen der Stadt, das Bremer Lichtermeer, beginnt am Freitag, 11. November, um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Wer Martin war und warum Teilen wichtig ist, wird in der evangelischen Domgemeinde am Freitag, 11. November, um 17 Uhr in der Cappella della Musica, Osterdeich 70, erzählt. Danach reitet Martin einem Laternenzug voran. An der Sielwallfähre warten ein Lagerfeuer und Brötchen.

Die katholische Pfarrei St. Johann, Hohe Straße 2, feiert mit dem Kindergarten um 16.30 Uhr in der Propsteikirche zunächst mit einem Wortgottesdienst und anschließend mit einem Laternenumzug und einem Heiligen Martin hoch zu Ross. Mit dem Kindergarten St. Elisabeth wird in der Suhrfeldstraße 159 nach dem gleichen Fahrplan gefeiert.

Im Bremer Westen startet der Umzug in St. Marien, St.-Magnus-Straße 2, um 17 Uhr auf dem Kirchplatz und endet auf dem Platz zwischen den Kirchen St. Marien und Wilhadi. Dort führen Kinder der St.-Marien-Grundschule das Martinsspiel auf. Anschließend gibt es ein Beisammensein.

Die St.-Godehard-Gemeinde in Hemelingen lädt Kinder am Sonntag, 13. November, dazu ein, ihre Laterne mit in den 9.30-Uhr-Gottesdienst zu bringen. Anschließend gibt es im Gemeindesaal eine Martinsfeier. Die Kita St. Thomas in Blockdiek, Grenzwehr 61, wird am 11. November mit Pferd und Lagerfeuer das Martinsfest begehen. Um 17 Uhr beginnt die Feier in der Kirche. Am Freitag, 11. November, feiert der Kindergarten St. Hildegard, Alfred-Faust-Straße 45, zusammen mit der Kirchengemeinde das Martinsfest. Los geht es um 16.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der Kirche, danach findet der Laternenumzug statt.

Kirchengemeinde, Schule und Kita St. Pius laden Kinder und Familien für Freitag in die Piuskirche, Willakedamm 6, ein, den Gedenktag um 16.30 Uhr zu feiern. Anschließend ziehen alle singend mit den Laternen durch Huchting. Ebenfalls am Freitag, 11. November, beginnt um 16.30 Uhr ein ökumenischer Wortgottesdienst im Gemeindehaus von Unser Lieben Frauen, Schwachhauser Ring 61.