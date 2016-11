Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt kritisiert, der Senat nehme das schlechte Abschneiden Bremer Schüler nur noch resigniert zur Kenntnis. Sie schoss dabei insbesondere gegen die Grünen, die häufig zusätzlichen Mitteln für Schulen nicht zustimmen würden. (Frank Thomas Koch)

Bremen belegt die letzten Plätze im bundesweiten Bildungstest IQB. Dazu beantragten die beiden größten Oppositionsparteien beide eine Aktuelle Stunde im Landesparlament. Ihr Antrag ging fast zeitgleich ein: Weil die Linke ein klein wenig schneller war als die CDU, wurde ihr Antrag genehmigt.

Was der doppelte Antrag zeigt: Das schlechte Abschneiden Bremer Jugendlicher insbesondere beim Lesen brennt der Opposition unter den Nägeln. Und lässt auch die Regierungsfraktionen nicht ganz kalt. Christdemokraten und Grüne, vor allem aber Grüne und Linke lieferten sich im Plenarsaal einen Schlagabtausch.

Gestritten wird darum, welche Konsequenzen man aus den schlechten Bremer Ergebnissen ziehen soll. Mehr Geld für Bildung und mehr Qualität im Unterricht wünschen sich dabei fast alle. Die Linke fordert vor allem mehr Mittel. Fraktionschefin Kristina Vogt schlägt vor, Mehreinnahmen aus Steuern in Höhe von 100 Millionen Euro noch in diesem Haushaltsjahr an Immobilien Bremen zu geben, um neue Schulen zu bauen.

Schlechte Ergebnisse im Senat nur noch zur Kenntnis genommen

„Seit 15 Jahren liegt Bremen in Vergleichstests auf dem letzten Platz – das ist ein Skandal, und es ist ein Skandal, dass es den Bremer Senat nicht wirklich interessiert.“ Die schlechten Ergebnisse würden im Senat nur noch zur Kenntnis genommen, so Vogt.

In Bremen habe sich nicht viel getan: „Hier scheitern nach wie vor viele Jugendliche mit Migrationshintergrund und ökonomisch benachteiligten Eltern.“ Keinem Bundesland gelinge es so wenig wie Bremen, schlechte Startchancen in der Schule auszugleichen. Es müsse überprüft werden, ob die bisher angewandten Konzepte zur Sprachförderung in Bremen Wirkung zeigen, fordert Vogt.

Mal wieder Letzter – so lapidar würden die Bremer Ergebnisse bisweilen abgetan, kritisiert Thomas vom Bruch. Er stellt für die CDU klar: „Wir werden uns nie daran gewöhnen, dass Kindern in Bremen und Bremerhaven systematisch schlechtere Zukunftschancen drohen.“ Er betont: „Die Schüler der 9. Klasse sind auf einem Stand von Schülern der 6. und 7. Klasse in anderen Bundesländern.“

Ein klares Bekenntnis zum Fördern und Fordern

Dies sei aber für den Bremer Senat offenbar schicksalhaft und nicht zu ändern. „Doch darin liegt Sprengstoff für unsere Gesellschaft.“ Vom Bruch fordert nicht ein anderes Schulsystem, wohl aber ein klares Bekenntnis zum Fördern und Fordern. Bremen brauche eine engere Verzahnung von Kita und Schule, schneller mehr Ganztagsschulen und kleinere statt größere Klassen.

„Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um etwas schön zu reden“, sagte Mustafa Güngör (SPD). „Die soziale Ausgangslage ist in Bremen besonders schlecht, Bremen gibt aber ungeachtet dessen deutlich weniger aus als die anderen beiden Stadtstaaten.“ Hamburg gebe pro Schüler 8100 Euro aus, Berlin 7800 Euro und Bremen 6400 Euro.

Um auf einen ähnlichen Stand zu kommen, müsse Bremen 100 Millionen Euro pro Jahr mehr investieren, sagt Güngör. „Wir müssen mehr ausgeben, und wir müssen uns mehr für Doppelbesetzungen in Schulklassen einsetzen.“ Damit ist gemeint, dass zum Beispiel zwei Lehrkräfte oder ein Lehrer und eine zweite Fachkraft gleichzeitig eine Klasse unterrichten und betreuen.

Anti-Haltung gegenüber Leistungstests

SPD und Grüne kritisieren beide eine Anti-Haltung an Bremer Schulen gegenüber Leistungstests. Dabei sei es wichtig, sich in der Zeit zwischen den großen bundesweiten Bildungstests ein eigenes Bild zu machen. Die Lage an Schulen müsse sich „qualitativ und quantitativ verändern“, sagt Matthias Güldner (Grüne). Er betont aber, die Qualität sei das Entscheidende.

Die Aus- und Weiterbildung von Lehrern müsse verbessert und frühzeitig um motivierte künftige Lehrkräfte geworben werden. Er kritisierte die „pausenlose Zuschreibung, migrantische Eltern würden für Schwierigkeiten sorgen“. Vielen eingewanderten Eltern sei gute Bildung sehr wichtig. Man dürfte schlechtere Leistungen von Migrantenkinder nicht vorab entschuldigen.

Eine gute Ausstattung der Schulen sei wichtig, auch der Leistungsgedanke müsse gestärkt werden, sagt Julie Kohlrausch (FDP). „Viel zu lange wurde das Kerngeschäft vernachlässigt – der Unterricht.“