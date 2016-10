Muss Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt mit Gegenwind rechnen? (Frank Thomas Koch)

Dabei wird es in mehreren Anträgen um den Vorstoß von Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt gehen. Sie hatte zuvor die Möglichkeit einer rot-roten Koalition in Bremen mit einer "erneuerten SPD" offensiv ins Gespräch gebracht und forderte ihre Partei auf, ein Regierungsprogramm zu erarbeiten. Vogt dürfte nun beim Parteitag einigen Gegenwind für ihren Vorstoß ernten.



Auch die Bundespolitik und die Frage, ob Sarah Wagenknecht eine geeignete Spitzenkandidatin für die Linke ist sowie die Forderung nach einer gestärkten Zivilklausel an Bremer Hochschulen stehen für den Parteitag auf dem Programm.