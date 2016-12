(Christina Kuhaupt)

Bei den Haushältern der Senatsressorts ist derzeit von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit nicht viel zu spüren. Wenn es sie gab, dann ist es spätestens seit vergangener Woche damit vorbei.

Denn im Senat überraschte Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) ihre Kabinettskollegen mit der Ankündigung, noch vor Jahresende sollten möglichst rund 170 Millionen Euro im laufenden Haushalt zusammengekratzt werden.

Das Ziel lautet, mit letzter Kraft doch noch die vorgeschriebene Neuverschuldungsgrenze für 2016 einzuhalten, und zwar einschließlich der Flüchtlingskosten, die Linnert bisher separat ausgewiesen hat.

Vorgaben des Sanierungspfades verfehlt

Genau an diesem Punkt liegt Bremen seit Längerem mit dem Stabilitätsrat von Bund und Ländern, der über die Sanierungsanstrengungen der Hansestadt wacht, im Clinch. Im Juni hatte die Bürgerschaft einen Doppelhaushalt für 2016/17 beschlossen, der die Vorgaben des Sanierungspfades klar verfehlt.

Eigentlich dürfte sich Bremen 2016 noch mit maximal 245 Millionen Euro neu verschulden, laut Etat werden es jedoch 524 Millionen Euro sein. Das liegt an den hohen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung, die der Senat deshalb separat im Haushalt ausgewiesen hat.

Ohne die Flüchtlingskosten, betont die Landesregierung unermüdlich, hätte Bremen noch einen Abstand von 82 Millionen Euro zur Neuverschuldungsgrenze. Der finanzielle Aufwand für die Flüchtlinge stelle eine Ausnahmesituation dar, wie sie das Konsolidierungshilfengesetz ausdrücklich vorsehe.

Linnert ließ Drohung bisher abperlen

Wie berichtet, erkennt der Bund diese Argumentation jedoch nicht an. Ein Herausrechnen von Flüchtlingskosten aus dem Etat kommt für ihn nicht infrage. Deshalb besteht nach wie vor die Gefahr, dass der Stabilitätsrat, gewissermaßen als Strafe, im Mai 2017 die jährlichen 300 Millionen Euro an Konsolidierungshilfen nicht an Bremen auszahlt.

Bisher hatte Linnert diese latente Drohung immer recht cool an sich abperlen lassen. Sie verwies auf ein eigens bestelltes Gutachten, das die Bremer Argumentation gegenüber Berlin stützt.

Dem Mai nächsten Jahres könne man deshalb mit Zuversicht entgegensehen, daran ließ die Finanzsenatorin in den vergangenen Monaten nie einen Zweifel. Doch möglicherweise war dieser Optimismus nur nach außen zur Schau gestellt.

Verlangen nach finanzieller Kraftanstrengung

Was genauso möglich erscheint: Linnert sieht angesichts der günstigen Entwicklung der Haushaltszahlen im zu Ende gehenden Jahr doch noch die Möglichkeit, die Verschuldungsobergrenze inklusive Flüchtlingskosten einzuhalten – oder diesem Ziel zumindest so nahe zu kommen, dass der Stabilitätsrat für die dann noch verbleibende kleine Lücke Absolution erteilt.

Um das zu schaffen, verlangt Karoline Linnert nun offenbar eine finanzielle Kraftanstrengung von allen Senatsressorts. Die Ausgangsvoraussetzungen sind günstig, denn die Steuern sprudeln stärker, als man bei der Aufstellung des Haushaltes 2016/17 hoffen durfte. Auch sind die Flüchtlingskosten hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben.

Durch diese beiden Faktoren ist die Lücke von 279 Millionen Euro zwischen zulässiger und realer Verschuldung schon ein gutes Stück geschrumpft. Mit den von Linnert als Einsparziel ausgerufenen 170 Millionen Euro könnten die letzten Meter der Wegstrecke geschafft werden, oder wenigstens fast.

Sondervermögen im Blick

Nach Informationen des WESER-KURIER wurden die Haushälter der Senatsressorts in der vergangenen Woche bei einem Termin in Linnerts Amtssitz, dem Haus des Reichs, entsprechend eingenordet. Die Parole: Jeder Cent, der sich noch irgendwo auftreiben lässt, jeder Haushaltsrest, der noch nicht abgeflossen ist, soll mobilisiert werden.

Im Blick hat Linnert demnach vor allem die sogenannten Sondervermögen. Darunter versteht man bestimmte zweckgebundene Finanztöpfe, die nicht Haushaltsbestandteil im engeren Sinne sind.

Sondervermögen gibt es etwa für die Häfen, darin werden beispielsweise Rücklagen für aufwendige Kajensanierungen gebildet. Dort ließe sich noch die ein oder andere Million heben. Am Montag hat in Berlin der Stabilitätsrat turnusmäßig getagt, auch Karoline Linnert nahm an der Sitzung teil.

Zusätzliche Sparbemühungen

Im Anschluss verbreitete der Senatspressedienst eine Erklärung, in der es hieß, das Gremium habe Bremen zusätzliche Sparbemühungen bescheinigt.

Auf den großen Schlussspurt, zu dem die Finanzsenatorin ihre Senatskollegen in diesen Tagen antreibt, lässt nur ein kleiner Nebensatz schließen: „Der Senat wird sich weiter bis zum Jahresende anstrengen, die Neuverschuldung in 2016 zu senken“, heißt es dort.

Im Gespräch mit dem WESER-KURIER ergänzte Linnert: „Es wäre gut, wenn es uns gelänge, einen Präzedenzfall zu vermeiden.“ Der bestünde darin, eine Abweichung vom Sanierungspfad nachträglich vom Stabilitätsrat legitimieren lassen zu müssen und 2017 nur so an die 300 Millionen Euro Konsolidierungshilfe zu gelangen. Um dies abzuwenden, werde sie „alle in die Verantwortung nehmen“.