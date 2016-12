(dpa)

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Bremen dem WESER-KURIER berichtete, stand der 40-Tonner komplett in Flammen. Anwohner berichteten in sozialen Netzwerken von mehreren Explosionen. Diese seien durch Hitzeeinwirkung geplatzte Reifen des Fahrzeugs zu erklären, so der Sprecher.

Die Ladung des Sattelzuges bestand aus Autoscheinwerfern. Durch den hohen Anteil an Kunststoff sei es zu der starken Rauchentwicklung gekommen. Die beiden Insassen des Lkw erlitten schwere Brandverletzungen und wurden in Spezialkliniken in Hamburg und Lübeck geflogen.

Die Brandursache ist noch unklar. Vor Ort waren neben Feuerwehr und Rettungsdiensten auch zwei Hubschrauber im Einsatz.