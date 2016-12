Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Baustelle am Bahnhofsvorplatz in Bremen Lkw reißt Abwasserleitung ab

Ein Lkw mit Auflieger hat am späten Freitagabend die Durchfahrtshöhe unter dem Breitenweg in Höhe der Baustelle am "Bremer Loch" nicht beachtet, blieb stecken und riss dabei ein Abwasserrohr ab, das circa vier Meter über der Straße verlief.