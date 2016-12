Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Auswirkungen auf Belegschaft Lloyd-Werft spezialisiert sich

Die angeschlagene Lloyd-Werft in Bremerhaven will sich künftig auf den Neu- und Umbau von Yachten und Prototyp-Schiffen sowie den Umbau von Kreuzfahrtschiffen konzentrieren. Dies teilte das Unternehmen am Sonntag mit.