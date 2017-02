In die Grohner Düne kehrt keine Ruhe ein. Am Sonntagmorgen ist ein 23 Jahre alter Mann durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der Wohnkomplex ist in den vergangenen Wochen mehrfach mit Auseinandersetzungen und Verbrechen in die Schlagzeilen geraten.

Im Innenhof der Grohner Düne sind der Schilderung der Polizei zufolge gegen 9.40 Uhr am Sonntag vier bis sechs Männer in einen Streit geraten. Der 23-Jährige habe mehrere Messerstiche erlitten und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen drei Verdächtige im Alter von 21, 25 und 26 Jahren auf der Flucht fest. Der Tatort wurde abgesperrt, die Beamten sicherten Spuren sowie Beweismaterial. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten auch am Nachmittag noch an.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Telefonnummer 04 21/36 23 888 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Erst am Sonntag, 15. Januar, war die Polizei zu einer Bluttat in die Grohner Düne gerufen worden. Ein 39-Jähriger hatte seine schwangere Frau erstochen. Und in der Silvesternacht waren bekanntlich Polizisten mit Böllern und Flaschen beworfen worden. Die Streifenwagen wurden beschädigt, die Beamten mussten den Rückzug antreten. Der Beirat Vegesack hat daraufhin in seiner jüngsten Sitzung den Immobilienkonzern Grand City Property aufgefordert, eine Videoüberwachung der Gemeinschaftsflächen zu installieren.