Bremen Mäurer rüstet Reichsbürger ab

Jan Oppel

Anhänger der sogenannten Reichsbürger in Bremen dürfen künftig keine Waffen mehr besitzen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat am Donnerstag einen entsprechenden Erlass an die zuständigen Stellen herausgegeben und die Gruppierung als "waffenrechtlich unzuverlässig" eingestuft. Künftig werden alle Anträge auf Waffenscheine von Reichsbürgern abgelehnt. Bereits genehmigte Dokumente werden ungültig.