An der Schlachte flanieren nicht nur Touristen und Bremer gerne. Auch Mäuse fühlen sich hier wie es scheint sehr wohl. (Frank Thomas Koch)

Jürgen Hauschild sitzt für die AfD im Beirat Neustadt. Mitte vergangener Woche saß er jedoch nicht in dem Stadtteil-Parlament, sondern am späteren Abend mit einem Bekannten in einem Lokal an der Schlachte – und staunte: „Auf dem Boden lief eine Maus und verschwand unter der Theke“, erzählt er. Daraufhin habe er die Bedienung angesprochen. Die habe ihm gesagt, alle Gaststätten an Bremens Kneipen-Meile hätten ein Problem mit Mäusen.

Der Inhaber der betroffenen Kneipe sei wegen einer Erkältung zu Hause und deshalb nicht zu sprechen, sagte ein Mitarbeiter auf Nachfrage des WESER-KURIER. Andere Wirte und die Gesundheitsbehörde bestätigten jedoch, dass die Bekämpfung von Mäusen – teilweise auch Ratten – entlang der Weser eine Daueraufgabe sei. Von einem akuten Problem oder gar einer Plage sei aber nichts bekannt, betonte Christina Selzer, Sprecherin des Gesundheitsressorts.

Horst Wille ist Inhaber des „Luv“ an der Schlachte. „Wir sind hier am Wasser“, sagt er. Da sei es nur natürlich, dass Mäuse unterwegs seien. „Das können Sie nicht verhindern. Das wird in keiner hafenähnlichen Anlage jemals anders sein“, erklärt der Gastronom. „Wir hatten gerade den Schlachtezauber. Da wurde draußen viel Essen konsumiert“, gibt Wille zu bedenken. Das, was davon versehentlich auf dem Boden gelandet sei, locke auch Mäuse an. Und wenn es draußen kalt werde, versuchten sie, drinnen Unterschlupf zu finden.

Gastronomen müssen Schädlingsbekämpfer beschäftigen

Viele Gebäude an der Schlachte seien mehrere hundert Jahre alt. Da könne es schon sein, dass es unterirdisch Schlupflöcher für ungebetene Besucher gebe. Allerdings gehöre es zur Vorsorgepflicht jedes Gastronomen, einen Schädlingsbekämpfer zu beschäftigen, der professionell gegen die Nager vorgehe. „Wir selbst haben damit im Gebäude kein Problem“, sagt Wille. Von seinen Kollegen habe er nichts anderes gehört. „Wir sitzen mit den Kollegen öfter mal zusammen“, da wäre das Thema also zur Sprache gekommen, wenn es eine außergewöhnliche Dimension angenommen hätte.

Ähnlich äußert sich Jörg Klose, Betriebsleiter des „Paulaner‘s“ an der Schlachte. „Sobald es kälter wird, treten vermehrt Mäuse auf. Das ist in einer ländlichen Gegend oder in Wassernähe immer so.“ Deshalb beschäftige das „Paulaner‘s“ wie alle anderen Lokale einen Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung, „der Vorsorge dagegen trifft, dass das nicht tatsächlich zu einem Problem wird“.

Denn „uns beunruhigt alles, was unsere Gäste abschrecken könnte“, sagt Jörg Klose. Deshalb hätten die Wirte selbst ein Interesse daran, Mäuse und andere Schädlinge fernzuhalten. Das betreffe auch die Außenanlagen. Und da, sagt Klose, wünsche er sich zuweilen ein größeres Engagement der Stadt. „Das ist hier die Flaniermeile Bremens. Deshalb muss es hier sauber sein.“ Teilweise „erledigen wir das selbst“, wenn es auf den öffentlichen Flächen an der Schlachte ungepflegt aussehe.

Restaurants werden überwacht

Zuständig für die Überwachung der Gaststätten seien die Lebensmittelkontrolleure, erklärt Behördensprecherin Christina Selzer. „Wenn es eine Verbraucherbeschwerde gibt, rücken sie aus und schauen sich das an.“ Nach Auskunft der zuständigen Mitarbeiter gebe es an der Schlachte aber keinen Hinweis auf ein akutes Problem.

Generell müssten Restaurant-Besitzer bestimmte gesetzliche Vorgaben einhalten. Dazu gehörten Bekämpfungsmaßnahmen, Eigenkontrollen und die dazugehörenden Nachweise. In Lebensmittel-Betrieben, zu denen auch Supermärkte gehören, dürften die Inhaber dabei nicht selbst Gift auslegen, sondern müssten eine entsprechende Fachfirma einschalten. Schließlich gehe es nicht nur darum, in den Unternehmen Ungeziefer zu bekämpfen, sondern auch darum, die dort verarbeiteten oder verkauften Nahrungsmittel zu schützen.

Darüber hinaus würden die Küchen von den Kontrolleuren überprüft. „Die Kollegen wissen ganz genau, auf was sie achten müssen, um zu erkennen, ob dort Schaben oder Mäuse waren.“ Bei Beanstandungen sorge die Behörde dafür, dass die Gastronomen nachbesserten. „Das kann bis zur Betriebsschließung gehen.“