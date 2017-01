Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei sucht Zeugen Mann in Huchting in seiner Wohnung überfallen und beraubt

In Huchting wurde am Donnerstagabend ein 46-jähriger Mann von einem Unbekannten in seiner Wohnung überfallen und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.