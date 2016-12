Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremerhaven Mann nach Feier aus Dachgeschosswohnung gestürzt

Nach seiner Geburtstagsfeier ist ein 25 Jahre alter Mann in der Nacht zu Freitag aus einer Dachgeschosswohnung in der Claussenstraße in Bremerhaven in den Hof gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer, wie die Feuerwehr am frühen Morgen mitteilte.