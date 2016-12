Symbolfoto: Bargeld. (dpa)

Ein "Missgeschick" war laut Polizei Schuld an dem Verlust, den ein 47-Jähriger Mann Heiligabend erlitt. Er verlor eine Plastiktüte mit 2.800 Euro sowie eine in der Tüte liegende Krankenversicherungskarte in der Bremer Bahnhofsstraße vor der Sparkasse.

Aber der Mann hatte Glück. Ein 21-Jähriger fand die Tüte und gab sie bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof ab. Der 47-Jährige Mann meldete sich am ersten Weihnachtstag bei der Bundespolizei, die ihn wegen fehlender Adresse nicht benachrichtigen konnte und erhielt seine Tüte so zurück.

Der 21-Jährige hat nun Anspruch auf 94 Euro Finderlohn. (wk)