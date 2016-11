Krankenwagen (Symbolbild). (dpa)





Die Männer, beide Anfang 20, wurden bereits von der Security aus einer Disko verwiesen, sagten Zeugen der Polizei. Am Rembertiring trafen die beiden Am Donnerstagmorgen dann gegen halb vier Uhr erneut aufeinander.

Der jüngere 21-Jährige stach dann mit einem Messer auf sein Gegenüber ein, flüchtete dann in Richtung Grünenstraße. Videokameras an der Diskomeile zeichneten das Geschehen auf.Der 23-jährige Verletzte musste in ein Klinikums gefahren und notoperiert werden. Die Polizei nahm währenddessen den mutmaßlichen Täter auf seiner Flucht fest. Weit war er nicht gekommen, er hielt sich noch in der Nähe des Tatorts, in der Schillerstraße auf.

Die Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich noch am Donnerstag beim Amtsgericht Bremen einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gegen den 21-jährigen Beschuldigten beantragen. (wk)